Abbronzatura: missione possibile anche dopo una scottatura

non ci stancheremo di ripeterlo: esporsi al sole senza limiti né protezioni adeguate non è mai una buona idea. In generale, questa cattiva abitudine predispone a beccarsi una brutta quanto pericolosa scottatura, ma anche un eritema solare, fastidioso e antipatico. Le ustioni solari possono verificarsi non solo se si va al mare, ma anche in montagna: infatti, ad alta quota i raggi UV sono più potenti e, se la pelle non viene protetta in modo adeguato, sarà esposta al rischio scottature. La scottatura è una vera e propria ustione che danneggia l'epidermide e che purtroppo lascia il segno, rovinando anche quel poco di abbronzatura che avevamo iniziato ad avere. Del resto, quando ci si accorge di essersi scottati è ormai troppo tardi: dolore e pelle arrossata sono un regalo indesiderato quando non si è adottato un comportamento prudente. La parte ustionata dopo la scottatura tende a spellarsi, con un effetto a dir poco antiestetico; tuttavia è possibile eliminare la pelle morta che si crea dopo la scottatura e rimediare all'ustione.