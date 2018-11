Olio di iperico, un potente amico naturale contro le rughe

07:00 - Eccezionale per le sue proprietà cosmetiche lenitive, emollienti per pelli screpolate e per le scottature. L’olio di Iperico è conosciuto anche come "olio della casalinga", perché è quello più utilizzato per il trattamento della pelle delle mani. Nel corso dei secoli se ne sono sentite tanto sull’iperico, addirittura si dice anche che sia una pianta scaccia diavoli, per questo il nome di hypericum, che significa "sopra l’immagine", per l’uso antico di appenderla sopra l’immagine sacra per allontanare i demoni del male.



L’olio di Iperico, dal colore rossastro, è un toccasana contro le screpolature, gli arrossamenti e i tagli da freddo. Molto comune nei terreni asciutti, lungo i margini delle strade, ai bordi di campi e nelle radure, la pianta di iperico cresce fino a 1.600 metri d'altitudine, ha un fusto eretto, legnoso e ramificato. Le foglie sono ovali o oblunghe, picchiettate. L'olio di iperico è fortemente adatto per la sua benefica azione cosmetica anche nei casi di scottature, anche quelle solari.



L'iperico contiene, tra gli altri, l'ipericina, biflavoni, iperforina, sostanze a spiccata azione antidepressiva e sedativa. È probabilmente il prodotto antirughe e anti età più potente ed efficace che esista in natura. Si ottiene estraendo le sommità fiorite fresche di iperico. L’estratto oleoso dal tipico colore rossastro, che viene utilizzato per uso esterno soprattutto in caso di pelli secche ed arrossate. Come tutte le erbe c’è bisogno di accuratezza nell’uso e attenzioni. Inoltre si consiglia di comprarlo puro, estratto senza solventi chimici.