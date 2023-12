Dimmi che serie tv preferisci e ti dirò come innamorarti

È questa l’essenza della ” cuffing season ”, ovvero quel momento dell’anno in cui cerchiamo una relazione stabile, che possa durare almeno per un po’, per lo meno fino a quando le temperature miti della primavera non ci faranno provare di nuovo la voglia di leggerezza e di un rapporto nuovo di zecca. Quando fa freddo è meglio un partner rassicurante e stabile, con il quale condividere il desiderio di calore e di coccole, magari seguendo l’ispirazione che ci offre la nostra eroina televisiva preferita.

I consigli arrivano da Logan Uri, Director of Relationship Science della App di dating Hinge , pensati per chi apprezza la combinazione tv-divano-copertina. Logan ha individuato quattro personaggi femminili cult e propone una serie di suggerimenti del cuore a chi si identifica con l’una o con l’altra, scegliendo tra Pacey di ”Dawson’s Creek”, Emily Cooper di ”Emily in Paris”, Gigi di “La verità è che non gli piaci abbastanza” e Izzie Stevens di ”Grey's Anatomy”.



Se ti senti Pacey di Dawson’s Creek – Sei un tipo esuberante e carismatico. Le difficoltà non riescono a fermarti e non presti attenzione a quello che dicono gli altri. La tua arma migliore è la simpatia e adori interagire con gli altri. Se ti riconosci in questo ritratto e utilizzi una app di incontri, in fase di dating prendi in considerazione la possibilità di usare la voce o registrare un video: ti permetterebbe di mettere in risalto i tuoi punti forti, raccontando magari la cosa più divertente che ti è capitata di recente. I dati registrati sulle App evidenziano che un messaggio vocale sul proprio profilo ha maggiori possibilità di ricevere un like. Logan Ury spiega: "Sentire la voce di qualcuno ci mette in contatto con quella persona a un livello che con una foto o un testo non è possibile raggiungere. Il modo migliore per valutare l’intesa è l'interazione dal vivo". Allo stesso modo, anche i video possono essere d’aiuto per mostrare la propria personalità.

Se in te c’è una Emily Cooper di ”Emily in Paris” - Hai mille impegni e la tua vita si muove al ritmo frenetico della metropoli in cui vivi; la tua agenda è fitta di appuntamenti, sia personali che di lavoro. Come Emily Cooper di ”Emily in Paris” stai portando avanti la tua carriera anche a ritmo vorticoso, ma quando si tratta di trovare un partner vuoi prenderti tutto il tempo che serve. Logan Ury suggerisce di offrire a un potenziale match l'idea di come sarebbe uscire con te esprimendo su che cosa si fonda la tua unicità, ”dipingendo un quadro di chi sei e di cosa ti rende felice. Raccontare a qualcuno le proprie particolarità o i gusti personali può contribuire a creare un'immagine vivida di chi sei e aiutare a immaginare come sarebbe una relazione con te".



Per tutte le Gigi di “La verità è che non gli piaci abbastanza” - L’amore per te è una cosa seria e vorresti vivere una favola. Nella tua vita sentimentale, però, a volte non riesci a cogliere i segnali di chi hai di fronte e vorresti quindi che un potenziale partner esprimesse più chiaramente le sue intenzioni. Se come Gigi hai bisogno di capire se una persona è sulla tua stessa lunghezza d'onda, il consiglio è ”essere sinceri fin dall'inizio su quello di cui siete in cerca”, consiglia Logan ”Se invece state frequentando qualcuno e non sapete a che punto della relazione vi trovate, la questione è più spinosa: l’unico modo per capire cosa siete l'uno per l'altra è scoprire le carte e parlarne".

Leggi Anche Abbraccio: un gesto che fa bene al cuore e al corpo

Se sei come Izzie Stevens di Grey's Anatomy – Sei dolce e romantica, e sei convinta che mostrare la propria vulnerabilità non sia un segno di debolezza, ma al contrario, possa trasformarsi in un punto di forza. Insomma, se il tuo alter-ego è la graziosa e bionda dottoressa Izzie Stevens, mostrare la tua sensibilità può aiutare a far capire fin dall'inizio a un potenziale partner cosa ti rende unica. Presta, dunque, la massima attenzione al benessere e alle emozioni, e racconta l’importanza di prendersi cura di se stessi e dell’altro. Logan Ury spiega: "Parlare di benessere emotivo tempo fa era associato a una reazione simile a "oh no", oggi è visto invece come un must, anche in occasione di un appuntamento. Le persone iniziano a lavorare su se stesse e vogliono stare con qualcuno che faccia lo stesso".