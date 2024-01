Seduzione: il decalogo per fare innamorare un uomo (o almeno provarci)

Di più, non è nemmeno così scontato che dopo aver sedotto l'altro e averlo attirato a sè scatti poi la scintilla dell'amore duraturo dopo quella dell'innamoramento. Tuttavia, per iniziare ad avvicinare la persona che ci interessa, intrigarla e attirarla finalmente a noi si possono mettere in pratica piccole tecniche : ecco allora su quali aspetti puntare per far nascere, e poi conservare, l’ attrazione e tenere salda la coppia .

1 - SI PARTE SEMPRE DA UNO SGUARDO gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma anche un potente strumento di richiamo per catturare attenzione. D'altra parte, gli studi lo confermano: gli occhi, dopo il seno e il lato B, sono la prima cosa che gli uomini osservano in una donna. Niente occhi bassi, dunque, neanche se ci sentiamo timide anche perché, se lui ci piace davvero, in nostro soccorso arriverà la chimica. Infatti, in presenza di qualcuno che ci interessa particolarmente, il nostro organismo rilascia adrenalina, che fa accelerare il battito cardiaco e fa dilatare le pupille. Il risultato è uno sguardo particolarmente intenso, che rende ancor più attraenti. Senza sembrare troppo sicure di noi, soprattutto quando non lo siamo affatto, diamo libero sfogo all'ansia e lasciamo liberi gli sguardi di incrociarsi.

2 - MOSTRARSI AL MEGLIO piacersi fisicamente è un requisito indispensabile perché tra due persone nasca qualcosa. L'aspetto è dunque fondamentale per piacere e quindi è importante mostrarsi al meglio, ovviamente senza esagerare, ma in maniera adatta all’occasione. Mettersi sempre in ghingheri non è indispensabile, ma avere un aspetto ordinato e curato, con i capelli in ordine e un look che valorizzi i nostri punti di forza dando risalto alla figura è d'obbligo soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto di coppia.

3 - SAPER ASCOLTARE travolgere l'altro con un mare di chiacchiere o monopolizzare la conversazione della compagnia non è il modo migliore di porsi. Assai meglio, al contrario, mostrarsi piacevoli e divertenti, cercare di dire poche cose interessanti e mostrarsi attente a quello che ha da dire lui, tenuto conto che non c’è nulla che faccia scappare un uomo quanto il trovarsi davanti a una persona che ne sa sempre troppo.

4 - FARSI DESIDERARE se, come si dice, in amore vince chi fugge, giocare a fare la preda per un po’ sarà il modo migliore per stimolare il cacciatore che c'è in ogni uomo. Mostrarsi disponibili a ogni suo più piccolo capriccio non va bene, più proficuo conservare un'aria misteriosa: casomai dovesse tardare a chiamarci, sarà utile mostrare un po' di carattere rendendogli pan per focaccia alla prima occasione. Il suggerimento furbo? Lasciar credere al partner che ogni volta sia lui ad averci conquistate: lo farà sentirà gratificato dal suo personale successo.

5 - ESSERE SE STESSE presentarsi sotto la luce migliore non significa fingere di essere quello che non si è. Al contrario: i piccoli aspetti che ci rendono uniche sono proprio quello che al partner piace di noi. D'altra parte, un rapporto di coppia è fatto di compromessi e di reciprocità, quindi non si deve rinunciare alle mediazioni, ma nemmeno imporre le proprie regole o necessità in ogni occasione. Fare in modo di essere accettate per come siamo sarà facile se noi sapremo accettare gli altri e lui nello stesso modo.

6 - DISAPPROVARE? SI', MA CON TATTO a tutti capita di fare qualcosa che l'altro non approva o che avrebbe fatto diversamente. Il segreto è farlo notare, ma con delicatezza e senza aggressività. Non dobbiamo ergerci a educatrici come fossimo in presenza di un alunno discolo. Meglio usare la carta della gentilezza per condividere quello che si desidera e accontentarsi di quello che si riesce a ottenere. Piccoli risultati che contano.

7 - LASCIARSI ANDARE A POCO A POCO svelare se stesse va fatto gradualmente, anche nell'intimità. Mai bruciare le tappe: toglie qualsiasi curiosità e inoltre potrebbe far apparire più aggressive e determinate di quanto non si sia. La seduzione richiede tempo: mettere in risalto un aspetto per volta anche nel nostro look aiuta a tenere sulle spine e mantiene alto il desiderio di conoscere sempre un po' di più.

8 - OBIETTIVI CHIARI far luce prima possibile su quali siano gli obiettivi di entrambi è importante. Per evitare che uno o l'altro o entrambi si possa soffrire, meglio cercare di scoprire le carte: se desideriamo un po’ di compagnia senza troppo impegno mentre lui si sta innamorando davvero, e a maggior ragione se chi si sta coinvolgendo nel profondo siamo noi, assicuriamoci di essere sulla stessa lunghezza d’onda prima che la storia vada troppo avanti.

9 - INTERESSI IN COMUNE uno dei grandi temi legati alla seduzione è quello di condividere una qualche passione in comune. Amare le stesse cose, inseguire gli stessi interessi può offrire un terreno fertile per la conversazione e per la condivisione di momenti piacevoli da trascorrere insieme. Diamo spazio alle nostre passioni, ma anche a quelle di lui: condividere le cose che piacciono rende fortissimo il legame di coppia.