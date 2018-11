Scambio di ruoli: cinque suggerimenti per riaccendere l'eros

Un po' di malizia: se la noia è la nostra peggior nemica, basta davvero poco per dare una scossa al nostro rapporto. Una lingerie particolarmente audace, una cenetta a lume di candela sono senz'altro degli ottimi alleati, ma la verità è che la passione richiede naturalezza e genuinità. Cosa c'è di meglio che lasciarsi andare senza pensare a nulla salvo al proprio piacere? Abbandonarsi alle emozioni, magari sperimentando nuove situazioni, sarà sicuramente il pepe con cui condire un incontro ad alto tasso di passione.



La curiosità non è solo femmina: gli esperti sostengono che le fantasie erotiche che prevedono uno scambio dei ruoli sono indice del desiderio di scoprire il corpo del partner e immedesimarsi nell'altro. Per chi fatica a prendere decisioni, prendere in mano le redini della situazione può essere davvero straordinario: una serata all'insegna dei desideri e dei tempi dell'altro che potrebbe riservare quanlche bella sorpresa. Rompere i ruoli aiuta a ritrovare la complicità e a sentirsi liberi e felici. Molto gratificante e sicuramente un ottimo collante per una relazione in cui l'eros rimane protagonista.



Baby sitter per un giorno: è vero: la prole, soprattutto se i bimbi sono piccoli, richiede attenzione costante e continua. Tuttavia oggi anche la figura del padre ritrova la giusta considerazione nell'educazione dei figli e nel loro accudimento; quindi prima di rischiare un esaurimento nervoso a causa delle notti insonni o dei troppi pannolini da cambiare o delle pappe che finiscono inevitabilmente sparse su tutte le piastrelle della cucina, lasciamo che una volta ogni tanto sia il papà ad occuparsene. Capire quanto sia faticoso sarà per il nostro partner una importante conquista e noi saremo sicuramente molto più fresche e disponibili quando, lasciato il piccolo nel suo lettino, sarà arrivato il momento di stare finalmente in santa pace e di potersi dedicare un po' di relax e di coccole. Quando la tensione si smorza, l'eros sentitamente ringrazia.



Come nello sport: attività come l'arrampicata necessitano di allenamento, ma soprattutto di fiducia incondizionata nel partner, due elementi fondamentali anche nella coppia. Sapersi affidare all'altro e non avere paura di perdere il controllo è fondamentale per trovare un'armonia profonda. A letto meglio non erigere muri, ma sapersi esprimere senza condizionamenti per potersi conoscere nel profondo di una intimità che vuole essere sempre al top.



Tieni il tempo: Diverse indagini hanno da tempo evidenziato gli effetti benefici del ballo. Mai sperimentato il tango o il valzer? Oggi le scuole e i gruppi amatoriali dove sperimentare un corso sono davvero tantissimi: sfruttiamoli per accendere l'eros coinvolgendo la nostra dolce metà. Ballare allena il fisico, rassoda i tessuti e rafforza il legame di coppia, perché essere partner in pista significa capirsi al volo, muoversi in sincronia, allenarsi alla lettura dei segnali dell'altro. Migliorare l'intesa e condividere un hobby è quanto di meglio possiamo fare per svagarci e ritrovare il piacere di stare insieme, dentro e fuori le lenzuola.