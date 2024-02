San Valentino: il regalo più apprezzato? Una fuga romantica!

Un viaggio o una giornata in spa sono l'ideale per rafforzare il legame con il proprio partner e perfetti per coccolarsi anche se si è single

Non solo per rimarcare l'impegno dell'uno verso l'altro in una coppia e rafforzare così la relazione , ma anche semplicemente per ricordarsi che amare è un sentimento bello, positivo , generoso, anche verso se stessi . Cosa donarsi o donare dunque per questa festa? Ecco quali sono i desideri che gli italiani hanno espresso secondo un recente sondaggio.

SAN VALENTINO, UN GIORNO SPECIALE per scoprire qual è la percezione verso questa giornata dedicata all’amore, quali le esperienze più ricercate e quale generazione non può proprio fare a meno di organizzare qualcosa di speciale, PiratinViaggio, portale di offerte di viaggio, ha realizzato un sondaggio intervistando oltre 1.000 italiane e italiani. Più della metà dei rispondenti (56%) ritiene che il giorno di San Valentino sia un’occasione speciale, e sebbene per il 65% dei single questa ricorrenza venga considerata solo un giorno come un altro, per il 22% è un momento da dedicare ai propri affetti per celebrare l’amore nel senso più ampio del termine. C'è anche chi sogna un “revenge travel”: il 7% dei single si concederà, infatti, un giorno per coccolarsi con una breve vacanza in città. Non tutti però sono disposti a festeggiare: per qualcuno, infatti, questa occasione viene percepita come “impegnativa” dal punto di vista psicologico.

REGALI, ECCO I PIÙ DESIDERATI sul podio dei doni, le giornate all’insegna del relax e i regali esperienziali conquistano il primo posto. Nella lista dei desideri degli italiani e delle italiane su come trascorrere la giornata dell’amore per eccellenza, vi sono le giornate di relax in spa con il 60% di preferenze. Al secondo posto si posizionano le cene in ristoranti romantici, (percentuale che si alza al 51% per la Gen Z), seguite da attività all’aperto o all’insegna dell’avventura (25%) e dalla partecipazione a performance dal vivo come spettacoli teatrali o concerti (21%). Meno ricercate invece le attività da provare nella propria casa, con il 17% dei rispondenti che vorrebbe passare la serata più romantica dell'anno a cucinare insieme un piatto e il 16% che preferirebbe guardare con il partner un film o una maratona di serie TV.

VIAGGI E FUGHE ROMANTICHE in merito ai regali più ambiti, quasi la totalità del campione (96%) preferirebbe ricevere in dono un viaggio piuttosto che un bene fisico, confermando così che il regalo esperienziale è senz’altro la scelta vincente che mette d’accordo tutte le generazioni. Tra i motivi principali per cui prediligere un viaggio piuttosto che un bene materiale come regalo, svetta la possibilità di trascorrere più tempo di qualità con chi si ama (32%), seguito dalla percezione che i viaggi possano contribuire alla formazione di ricordi più duraturi (23%), dalla felicità che suscitano (22%), dalla possibilità di fuggire temporaneamente dalla quotidianità (17%) e, infine, in ottica "green" anche evitare l’accumulo di oggetti inutili (6%).

