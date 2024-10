Dating: il partner si trova al supermercato o in palestra

GROCERIES DATING: AL SUPERMERCATO OCCHIO ALL’ANANAS – Fare la spesa è un’incombenza a cui nessuno può sottrarsi: perché non trasformarla in un’occasione di incontro? Così Mercadona, una catena di supermercati spagnoli, ha inventato una curiosa iniziativa: chi fa la spesa tra le sette e le otto di sera ed è in cerca di un possibile partner può rendersi riconoscibile posizionando un ananas a testa in giù nel proprio carrello. L’iniziativa unisce per così dire l’utile al dilettevole: si fa rifornimento di generi alimentari e ci si guarda intorno in cerca dell’anima gemella. Certo, passare da casa a indossare un outfit adatto e rinfrescare trucco e parrucco prima di avventurarsi tra gli scaffali è d’obbligo, ma il sistema può funzionare e sembra anche riscuotere un certo apprezzamento. L’iniziativa non è nuovissima: se ne parla già da qualche anno, ma la consuetudine si va diffondendo e dalla Spagna ha contagiato il vicino Portogallo. Nel nostro Paese, anche in assenza di codici e di segnali concordati, pare che la filiale della Esselunga di Viale Papiniano, a Milano, sia un luogo potenzialmente “galeotto, grazie anche alla composizione demografica del quartiere. Chi fa la spesa da quelle parti ed è single, farà bene a tenere drizzate le antenne.