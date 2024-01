Dating day: come gestire il primo appuntamento perché sia perfetto

L' incontro tra due persone che non si conoscono , ma che hanno magari iniziato una relazione attraverso i social o le app , è sempre una sorpresa che non necessariamente riesce a trasformarsi in un rapporto di coppia , va detto. In ogni caso, prima di lanciarsi in un appuntamento al buio , meglio avere qualche strumento in più in modo tale che trovare l' anima gemella possa essere una missione possibile .

Quando incontrare persone nuove diventa complicato, una valida opportunità è offerta dal dating online, cioè la ricerca di potenziali partner da conoscere - e con cui magari uscire - effettuata mediante i social network. Affacciarsi sulle piattaforme che appartengono a questo mondo per lasciarsi alle spalle la singletudine e formare finalmente una coppia è una prassi quasi consolidata tra chi è intenzionato a iniziare una nuova affettuosa relazione.

Tra chi frequenta questi luoghi virtuali, vi è la convinzione che il giorno più affollato sulle app di incontri, quindi il migliore per trovare il partner ideale, sia il cosiddetto “Dating Sunday”, ma non è così perché non è la domenica il giorno migliore per essere online.

QUANDO COLLEGARSI E INIZIARE A CHATTARE secondo quanto emerge dall'analisi dei dati di una ricerca commissionata da Bumble, popolare app di incontri, in Italia il momento migliore per cercare il partner ideale è il martedì tra le 18:00 e le 19:00, ovvero il periodo in cui si registra il picco massimo dell’attività. Dunque, quest’anno proprio il martedì potrebbe essere la giornata ideale di cui prendere nota se si è single e in cerca di una relazione. Ogni quanto collegarsi? Non per una settimana solamente visto che, numeri alla mano, nell'ultimo anno più della metà degli italiani su Bumble ha chiuso una relazione o un'amicizia e più di uno su due (54%) è ora alla ricerca di una relazione a lungo termine.



COME SFRUTTARE AL MEGLIO I MOMENTI DI PICCO dallo studio emerge che quasi un terzo degli italiani (30%) gestisce in modo più attento il proprio tempo quando si tratta di appuntamenti. Invece di fare swipe distrattamente, cioè scorrere i profili senza soffermarsi, meglio dedicare un'oretta alla ricerca di un match facendolo con attenzione. Oltre alle 18:00 di martedì, gli orari migliori per farsi trovare online in Italia sono il lunedì e il mercoledì alle 21:00 e il giovedì alle 20:00. Il suggerimento? Sintonizzarsi sulle ore di punta non solo per fare sfogliare i profili, ma anche per fare la prima mossa o rispondere ai messaggi.

AGGIORNARE SEMPRE IL PROFILO secondo la ricerca, chi ha completato la propria biografia, caricando almeno tre fotografie, ha avuto almeno il triplo di corrispondenze, cioè di potenziali candidati. Per andare ancora più a fondo nella conoscenza, un'astuzia è quella di dare il via a una conversazione con una domanda iniziale. Un piccolo escamotage che aiuta a capire se chi risponde è la persona giusta e se si desidera proseguire a chattare oltre il primo messaggio e avere informazioni aggiuntive, sempre utili quando si è in cerca di una relazione.