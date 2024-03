Coppia: e se cercare sempre il partner ideale fosse un errore?

Puntare sullo stesso tipo di persona, sapendo che non andrà come sperato, può causare frustrazione: perché non cambiare strategia?

Formare una coppia non è facile come può sembrare, a maggior ragione se il desiderio è quello di una relazione solida che duri nel tempo.

Nelle relazioni affettive, così come nella vita, capita più spesso di quanto si vorrebbe di continuare a infilarsi in maniera consapevole in situazioni destinate certamente a un fallimento.

Perseverare nello scegliere più e più volte lo stesso genere di persona, pur con la consapevolezza che alla fine si rivelerà quella non adatta, è un'abitudine più diffusa di quanto ci si aspetterebbe.

Quando questo fenomeno si ripete, il sentimento che si prova è di insoddisfazione e tristezza: prendere atto di essere incappati in un altro insuccesso, avendo sbagliato ancora una volta nello scegliere la persona con cui uscire, non è facile e può rivelarsi addirittura doloroso.

NIENTE PIÙ OCCASIONI PERSE il principe azzurro, così come la regina di cuori non esistono. Prima ci si rende conto di questa realtà, meglio è anche perché se ci si attarda sperando inutilmente che prima o poi la situazione si sblocchi il rischio è di perdere le migliori occasioni per trovare, al contrario, il partner che fa proprio per noi. Nella vana speranza di raggiungere prima o poi l'obiettivo a lungo sognato, si finisce per cercare sempre le stesse persone e ottenere il medesimo risultato, niente affatto soddisfacente. Un fenomeno ancor più accentuato a causa dei social, dove spesso si cercano persone nuove: infatti, in realtà alla fine ci vengono proposti i profili che attirano maggiormente la nostra attenzione e che sono - guarda caso - sempre gli stessi. Il risultato? Ritrovarsi puntualmente allo stesso punto di partenza facendo i conti con la disillusione.

BASTA CERCARE SEMPRE LUI, SEMPRE LO STESSO attirare sempre le stesse persone, cercando vanamente di provare a indagare caratteristiche diverse senza troppa convinzione, non è la strategia giusta. D'altra parte, la speranza è l’ultima a morire, almeno così si dice. Quando il desiderio di far coppia cresce sempre più, la ricerca del partner diventa quasi un lavoro: ci si mette in gioco, ma fino a un certo punto. Il timore di trovarsi di fronte a qualcuno di inaspettato, che non si è convinti di poter gestire, fa propendere in definitiva per quel tipo di persona, quel “tipo ideale” che si crede perfetto, salvo poi ricredersi. Spezzare questo circolo vizioso non è semplice perché bisogna rimettersi in discussione. Arduo sì, eppure potrebbe essere una piacevole scommessa.



OCCORRE UN PO' DI CONCRETEZZA sognare va bene, ma calarsi nella realtà è decisamente più produttivo. Dati alla mano, secondo alcune ricerche la quasi totalità di chi è in cerca dell'anima gemella non si sente soddisfatta dopo essere uscita con chi pensava fosse il partner perfetto, anzi tutt'altro. Se il colpo di fulmine è riservato a pochi, quella fortuna che si spera di vivere almeno una volta nella vita, la gran parte di noi deve contare su incontri capaci di dar luogo a una relazione futura. Un motivo in più per smetterla di perseverare nello stesso errore: è davvero poco furbo, oltre che inutile.

OSTINARSI NON SERVE ma perché questa ostinazione? Chi è single si sente imprigionato in questo circolo vizioso per diverse ragioni: la gran parte forse ritiene pensa che uscire con qualcuno al di fuori dei parametri ritenuti importanti significherebbe in qualche modo accontentarsi. Provare a cambiare le caratteristiche di chi vorremmo vicino a noi o semplicemente lasciarsi conquistare dalla novità e dalla sorpresa potrebbero essere le carte vincenti per assicurarsi appuntamenti originali. Inoltre, si potrebbe perfino scoprire che, se il partner perfetto non esiste, c'è comunque qualcuno che ci fa stare bene e che merita di essere conosciuto meglio.

NON FERMARSI ALLA FORMA fermo restando che l'aspetto fisico ha una grande importanza, quando si cerca il partner perfetto certamente deve essere bello fuori, ma soprattutto dentro. Oltre all'apparenza, perché una coppia possa avere delle chance, quello che deve tenere insieme due persone è ovviamente un legame forte basato su solide basi capaci di conquistare e conquistarci. Dall'intelligenza all’ironia, dalla generosità al divertimento sono tutte caratteristiche capaci di coinvolgere e rafforzare i legami. E poi naturalmente i tanti interessi che possono tenere unite le persone: lo sport, la musica, la voglia di condividere viaggi, esperienze e anche saper fronteggiare con coraggio le difficoltà, piccole e grandi, della vita.