Coppia: che cosa significa vivere una situationship

Come spesso accade con questo tipo di termine, la parola situationship non ha una traduzione precisa in Italiano: secondo il Vocabolario del dating di Tinder, pubblicato a nel 2022 si tratta un rapporto “a metà tra una relazione ufficiale e un’amicizia, essenzialmente una relazione romantica libera da definizioni”. Ci troviamo dunque in una condizione sfumata, in un non-legame, nel quale le due persone coinvolte non prendono in considerazione un codice di comportamento reciproco, non esprimono aspettative, tanto meno chiedono od offrono impegni reciproci. Semplicemente, si frequentano senza troppo interrogarsi su quello che provano e su quello che desiderano dall’altro. Questo tipo di non-legame ha alcuni aspetti in comune con quello dei “friends with benefits”, i cosiddetti “trombamici” o di quanti vivono bloccati nella “friendzone”. Le differenze però sono importanti: nel primo caso, gli amici with benefits vivono una relazione esclusivamente sessuale, dalla quale è stato escluso di comune accordo ogni coinvolgimento sentimentale, in cui i due non si riconoscono esplicitamente come coppia. Nel caso della friendzone, invece, le due persone hanno un legame emotivo in bilico tra amicizia e intesa sentimentale, almeno da una delle due parti: si tratta di un rapporto non del tutto soddisfacente, ma che non si riesce a sbloccare per il timore di venire allo scoperto e compromettere del tutto il legame, ritrovandosi soli. La situationship, invece, è un frangente che entrambe le parti non vogliono definire, né in una direzione né nell’altra, e che entrambi hanno interesse a mantenere nel vago, senza metterlo a tema e senza domande.