Coppia: non sempre la noia è un segnale allarmante

Annoiarsi non è uno stato d’animo piacevole, tanto che siamo portati a fare del nostro meglio per uscirne e trovare stimoli nuovi. Diventa un campanello di allarme sullo stato di salute della relazione quando scopriamo che la sensazione, per quanto condivisa con il compagno, non arriva a muovere entrambi i partner nello stesso modo e nella medesima direzione. Può capitare che lui sia sordo al nostro disagio, facendoci sentire il suo disinteresse nei nostri confronti, oppure che viva male le nostre iniziative alla ricerca di nuovi stimoli e che le consideri come una seccatura o un segnale di irrequietezza privo di ragione. In questo caso, purtroppo, spesso si finisce per allontanarsi e la relazione ne soffre in modo anche irreparabile. Un’altra situazione in cui la noia di coppia può essere un brutto segno può verificarsi quando ci troviamo a confondere una relazione “normale” e serena con un rapporto noioso. Questo può succedere se viviamo per la prima volta (o riviviamo dopo molto tempo) una relazione stabile e sicura dopo una serie di rapporti turbolenti o addirittura tossici: se nostre storie d’amore degli ultimi anni ci hanno sempre tenuto con il fiato sospeso, in una continua altalena di sentimenti e sulle montagne russe tra soddisfazione e delusione, può accadere che non siamo più in grado di apprezzare la tranquillità di una storia equilibrata nella quale, in apparenza e per fortuna, sembra non accadere nulla. Questo è davvero il segno che qualcosa non va, ma non nella relazione, quanto piuttosto in noi stessi. Infine, se la noia non è di per sé un rischio per la relazione di coppia, è comunque pericoloso non fare nulla per uscirne e superarla, prima che il disagio diventi cronico.