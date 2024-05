Coppia: far pace dopo un litigio? Cinque modi per ritrovare il sereno

Quando la stanchezza , l'ansia, lo stress fanno perdere le staffe anche oltre il limite, bisogna limitare i danni. Al posto del broncio, dei cellulari che sembrano privi di vita e delle cene silenziose che assomigliano all'anticamera del patibolo, occorre trovare il modo di accorciare le distanze e mettere la parola fine alla situazione. Non importa chi abbia torto o ragione: con le dovute maniere e tanto affetto tutto si può risolvere, a maggior ragione se si è in procinto di trascorrere qualche giorno di relax e felicità a due.

Una relazione ha tante sfaccettature e la ricetta perché funzioni tutto a meraviglia purtroppo nessuno ce l'ha. Tuttavia, "l'amore non è bello se non è litigarello" e di conseguenza qualche bisticcio fa parte del gioco. L'importante, però, è che non manchino i momenti di serenità che va a tutti i costi ritrovata, a maggior ragione a ridosso del weekend quando è possibile concedersi finalmente un po' di tempo insieme.

1 - FAI I BAGAGLI E PARTI prima di rischiare un fine settimana all'insegna dei musi lunghi e rimetterci denaro e salute, molto meglio correre ai ripari organizzando una fuga romantica nel più breve tempo possibile. Che si tratti di una sola notte o di un intero weekend, l'importante è andare via di casa e catapultarsi in una situazione romantica dove la parola d'ordine è una soltanto: relax. Il modo migliore per fare pace è dedicarsi del tempo allontanandosi dalla solita routine, lasciandosi alle spalle la vita frenetica e puntando l'attenzione solo sulla coppia. La lontananza ha il grande pregio di offrire una prospettiva diversa e consente di dare valore allo stare insieme. Aspettare non serve, meglio mettere quattro cose in valigia e partire.

2 - RECUPERA I BEI MOMENTI VISSUTI INSIEME per ritrovare l'intesa perduta, si può puntare a ritrovare quelle cose, anche piccole, che un tempo facevano tanto piacere. Una passeggiata mano nella mano, anche in assoluto silenzio, può essere perfetta per allontanare i malumori e seppellire l'ascia di guerra. Dopo cena, un gelato e quattro chiacchiere leggere e spensierate saranno l'ideale per stemperare la tensione e una volta a casa, la doccia a due e un bel massaggio reciproco faranno il resto. Il consiglio furbo? Ascoltare un po' di musica con volume basso e ritmi lenti: niente è meglio di una chiusura di giornata all'insegna dello stare bene insieme. Il weekend non potrebbe arrivare in un momento migliore...

3 - RIACCENDI IL FUOCO DELLA PASSIONE piuttosto che mettere la cenere sotto il tappeto, è assai meglio ritrovarsi sotto le lenzuola. Un incontro ad alto tasso di erotismo è sicuramente quanto di meglio si possa fare per rinsaldare la coppia e far dimenticare velocemente i litigi. Passata la sfuriata, basta sfoderare le nostre armi migliori: doccia, profumo, lingerie da urlo per un risultato assicurato e una pace ritrovata. Un buon sonno ristoratore l'uno tra le braccia dell'altro et voilà, il gioco è fatto. Alla fine, non serve poi chissà che per fare la pace.

4 - PREPARA UNA CENETTA DELIZIOSA Una cenetta a lume di candela, qualche manicaretto preceduto da stuzzichini e bollicine, un po' di risate e qualche carezza: come resistere a cotanta attenzione? D'altra parte, si sa: l'appetito vien mangiando e se si mangia bene la conclusione non può che essere dolce. Il finale può essere scontato, ma comunque vada è sempre il modo migliore per smorzare tensione e rancori. Se poi la serata dovesse rivelarsi un successo, aggiungere un po' di pepe anche alla lingerie sarà un'interessante finale a sorpresa. Il dessert non potrebbe essere più dolce e gradito in occasioni come questa.

