Amore e relazioni: simbiosessualità, quando l'attrazione è per la coppia

il termine “unicorno” nel gergo poliamoroso è usato per descrivere chi partecipa all’attività sessuale della coppia senza tuttavia prenderne parte in alcun altro modo. La dottoressa Johnston, nei suoi studi, ha scoperto che i cosiddetti "unicorni" avevano una caratteristica interessante delle loro relazioni: ha osservato, infatti, che molti dichiaravano di sentirsi attratti più che dalle singole persone, dalla dinamica di coppia e dall’energia condivisa tra i partner. Un'osservazione importante, che ha condotto all’idea di una forma di attrazione verso la sinergia della relazione, piuttosto che verso i singoli individui. Un'intuizione che il team di ricerca ha approfondito utilizzando i dati di un’indagine che ha coinvolto centinaia di partecipanti in merito ai diversi aspetti dell’identità sessuale e di genere. Quasi la metà degli intervistati, ha riferito di provare attrazione per una coppia e per la relazione che la caratterizza. Dati che evidentemente non si possono considerare come rappresentativi dell’intera popolazione, ma il cui risultato merita ulteriori approfondimenti.