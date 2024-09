L'amore non ha età: dieci motivi per sentirsi desiderabili anche dopo gli "anta"

se a un uomo non piace vincere facile, con una cinquantenne può trovare pane per i suoi denti. Una donna adulta sa come tenere sulla corda un uomo, come farlo sentire come se fosse sempre il primo giorno, come evitare di cadere nella insidiosa routine, colpevole di far sbriciolare anche i rapporti più solidi. Se la noia non fa per noi, gli adulti sono una garanzia di tenuta e di lunga durata dei rapporti.