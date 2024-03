Amore: consigli smart per stuzzicare l'intimità

La quotidianità può far crollare la tensione erotica spegnendo la fiammella dell'eros: scopri come ritrovare la passione

D'altra parte, quando una coppia deve fare i conti con i ritmi serrati e la routine , stress, stanchezza e svogliatezza prendono il sopravvento. Le conseguenze? Tra quelle possibili, e nemmeno così remote, c'è il calo di desiderio , che può far crollare la tensione erotica tra i partner decretando la fine (si spera temporanea) della passione. Convivere non è sempre tutto rose e fiori: bollette da pagare, impegni e giornate no diventano un ostacolo quasi insormontabile per ricreare l'atmosfera perfetta per un incontro intimo super ardente.

Rimediare al temuto calo del desiderio è possibile e non richiede poi sforzi eccessivi: anche piccoli gesti possono aiutare a creare il feeling magico, quell'atmosfera particolare che prelude a una conclusione romantica. Mettersi insieme ai fornelli, passare una serata in totale relax abbracciati sul divano, regalarsi un massaggio di coppia o stimolare la fantasia con una doccia a due sono perfetti per ridare slancio alla sfera più intima.

Ecco allora qualche suggerimento pratico e frizzante per riaccendere la voglia di stare insieme e fare scintille sotto le lenzuola.

LA SEDUZIONE È INDISPENSABILE lasciato alle spalle l'inverno quando, oltre a combattere il freddo, anche la comodità è una priorità, si possono abbandonare i capi homewear che ci hanno accompagnato fin qui. Basta camicioni e pigiami morbidi e caldi, decisamente tutt'altro che sexy, e tiriamo fuori dai cassetti la lingerie maliziosa e sexy che avevamo tenuto da parte. Ne siamo sprovviste? La taglia è cambiata? Una sessione di shopping svaga la mente e aumenta l'autostima, ingredienti perfetti per risvegliare l'eros addormentato. Se la praticità è indispensabile, perfino una maglietta leggera può diventare un capo malizioso e stuzzicante. Infine, non c'è come dormire nudi una volta ogni tanto per risvegliare l'eros perduto. La vicinanza fisica è sempre un'ottima soluzione per dare la sveglia alla passione: basta davvero poco per solleticare l'intimità.

UNA CENA UN PO' DIVERSA darsi da fare in cucina e preparare una cenetta può essere estremamente intrigante. Non si tratta ovviamente di una novità, ma ricordarlo può sempre essere utile. Per una serata un po' originale, anche nella routine della vita a due, bastano un aperitivo da sorseggiare con calma, qualche candela accesa e un po' di musica, quella che sappiamo essere di gradimento per entrambi. Preparare i piatti da servire lavorando fianco a fianco può essere divertente e anche molto sensuale: cibo ed eros hanno parecchio in comune e sperimentare anche in cucina può stuzzicare la fantasia.

UNA SERATA SUL DIVANO tanto semplice da sembrare addirittura banale, è un gesto che può regalare un effetto quasi impensabile. Riuscire a dedicarsi del tempo senza stress, vivendo l'attimo con calma e un pizzico di serenità se possibile, sembra un'impresa talvolta impossibile e comunque lo scetticismo certo non aiuta. Invece, provare per credere: sedersi vicini sul divano davanti alla TV per godersi un po' di spensieratezza è un vero toccasana per l'intimità. Non importa cosa ci si appresta a guardare, se il film appena uscito o la partita della squadra del cuore, conta solo svagarsi e condividere qualche emozione insieme. La tenerezza è quanto di meglio si può chiedere per mettere la parola fine alla giornata: se si è vicini e abbracciati sul sofà, è una coccola ancor più gradita, il preludio perfetto per una notte all'insegna della passione.

CELLULARE, AMICO O NEMICO? Avere sempre lo smartphone acceso, anche quando si cerca un po' di calma e di distrazione non è certo una mossa vincente. Tuttavia, lo scambio di messaggi durante la giornata, soprattutto se dal tono hot e sensuale, può far diventare il telefonino l'alleato ideale per la nostra storia d'amore. Un messaggino o una foto dal sapore provocante stuzzicano la fantasia e un filo di malizia riporta all'ebbrezza dei primi tempi, ormai dimenticati. Eccitazione, entusiasmo e voglia di rivedersi sono gli ingredienti indispensabili per incontri con le scintille.

LA FUGA ROMANTICA AIUTA SEMPRE se entrare nel tunnel della noia è facile, uscirne potrebbe esserlo altrettanto. Interrompere la routine è la chiave per stravolgere la vita di coppia e regalarsi nuove emozioni. Ecco che allora pianificare un fine settimana originale lontano da casa, in cui relax e benessere siano i più importanti compagni di viaggio, è il miglior medicamento per ritrovare la passione perduta. Lontano dalle mura domestiche, ci si sbarazza dalle incombenze legate alla vita di tutti i giorni, dal rifornimento del frigorifero, alle pulizie di casa, dagli zaini dei figli alle scadenze degli impegni di lavoro. Coltivare il piacere di stare insieme è terapeutico e le ricadute positive permangono nel tempo.