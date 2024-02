Amore: perché chiudiamo gli occhi durante un bacio

Per goderselo fino in fondo occorre che tutta la nostra mente sia concentrata su questo mondo a parte, del tutto personale e irripetibile, dato che ogni bacio fa storia a sé. Ecco allora che, istintivamente, escludiamo la vista, il più presente, ma anche i l più invasivo dei nostri cinque sensi, per essere completamente coinvolti nelle percezioni che vengono da quello che stiamo facendo.

PERCHÉ CI SI BACIA A OCCHI CHIUSI Il bacio è un gesto di amore e di attrazione così coinvolgente da richiedere tutta la nostra concentrazione. Dato che la vista è, tra i cinque sensi, quello che ci invia il maggior numero di stimoli, nei momenti di intenso piacere istintivamente siamo portati a chiudere gli occhi per escludere il maggior numero possibile di distrazioni e dedicarci interamente al momento presente. Lo stesso facciamo, anche se per un periodo di tempo più ridotto, quando assaporiamo un cibo che ci piace molto o una musica che ci manda in estasi: a maggior ragione così accade per un bacio intenso e desiderato, in modo da escludere qualunque interferenza che potrebbe distrarci. Lo conferma uno studio realizzato dagli psicologi della Royal Halloway, presso l'Università di Londra e pubblicato sulla rivista Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Gli studiosi hanno confermato che, durante un bacio appassionato, il cervello cerca di escludere le sensazioni provenienti dall’ambiente circostante e i pensieri che potrebbero interferire con il godimento di quel gesto, tanto da farci chiudere le palpebre. Per arrivare a queste conclusioni gli esperti hanno preso in esame un gruppo di 16 volontari ai quali sono stati applicati sulle mani alcuni dispositivi che producevano leggere vibrazioni. I partecipanti allo studio non sono arrivati a baciarsi, ma sono stati invitati a svolgere alcuni compiti mentali e visivi: dai risultati è emerso che i soggetti erano meno consapevoli delle stimolazioni tattili mentre erano impegnati in attività visive, come identificare alcune lettere in un contesto considerato di alta o bassa difficoltà. Il cervello, infatti, fatica in presenza di uno stimolo visivo, a elaborare gli input provenienti da altri organi di senso, in particolare da quelli legati al tatto. Così, secondo i ricercatori, chiudere gli occhi rende disponibili maggiori risorse mentali da dedicare ad altri aspetti della nostra esperienza, come nel caso del bacio, le sensazioni percepite da labbra e lingua.

Leggi Anche Gentilezza: il comportamento affabile che può cambiare il mondo

IL BACIO HA UN EFFETTO ECCITANTE Il bacio è un'effusione che rafforza l'attrazione e spesso apre la via ai preliminari per un rapporto sessuale. Aumenta infatti la produzione di dopamina, che ci porta a cercare e a ripetere un'azione che ci procura piacere: negli uomini un bacio appassionato scatena l'aumento di produzione dell'ossitocina, l'ormone dell'attaccamento, e di testosterone, che attiva il meccanismo di erezione, mentre nella donna ha il potere di attivare l'eccitazione a livello clitorideo. In ogni caso, il bacio crea un contatto molto ravvicinato, con il quale i due partner si "assaggiano" a vicenda, anche in senso letterale, apprezzando i rispettivi odori e sapori.

PERCHÈ MENTRE CI BACIAMO INCLINIAMO LA TESTA SEMPRE DALLA STESSA PARTE? Un'altra curiosità legata al bacio riferisce che, durante un'effusione, si tende a inclinare la testa prevalentemente verso destra. Lo ha scoperto lo psicologo Onur Güntürkün, osservando le coppie impegnate in tenere effusioni in alcuni luoghi pubblici, come parchi, stazioni ferroviarie e aeroporti. A quanto pare, si inclina la testa verso destra il doppio delle volte rispetto alla sinistra: la preferenza potrebbe derivare dalla vita neonatale, nella quale i bebé reclinano il capo quasi sempre a destra.

E SE SI BACIA A OCCHI APERTI? Attenzione: potrebbe essere un segnale di minore coinvolgimento. La persona che si comporta così potrebbe essere convinto di non avere necessità di isolarsi dal mondo circostante, o anche, non avere poi tutto questo desiderio di immergersi in un bacio memorabile. Non è però da escludere del tutto la possibilità che gli occhi restino aperti anche per altre ragioni, come non perdere il contatto visivo con il/la partner o per semplice curiosità.