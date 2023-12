Amore: come deve essere per appagarci e renderci felici

Si è tanto parlato in questi ultimi giorni di amore tossico e viziato: per fortuna, però, l’amore nella maggior parte dei casi continua a essere un sentimento profondo e appagante, capace innanzi tutto di renderci felici. Ci sono alcune caratteristiche che ci fanno capire se il bene che ci lega al nostro partner cammina su binari giusti e se ci sono aspetti su cui possiamo lavorare per una consapevolezza e un appagamento ancora maggiori: scopriamole e proviamo a cercarle nella nostra vita quotidiana.

LA FELICITÀ – Un amore sano innanzi tutto rende felici e porta con sé un senso di appagamento e di serenità. Niente a che vedere con una relazione tormentata, nella quale si vive in un continuo stato di disagio e di allerta, se non di pericolo continuo. Anche il fatto di doversi adoperare per combattere un po’ di noia, di quando in quando, non è sempre un segnale negativo: una relazione non deve per forza essere costellata di adrenalina e di colpi di scena. In pace si vive meglio, si consumano meno energie e ci si può dedicare a costruire la propria strada giorno per giorno.



LA FIDUCIA RECIPROCA E IL RISPETTO Il fatto di fidarsi completamente del partner è uno degli ingredienti fondamentali di una relazione sana. Una fiducia di questo genere nasce dalla certezza che entrambi i partener riservano all’altro tutto il loro rispetto. Questi due elementi, rispetto e fiducia, sono le prime cose che mancano alle relazioni viziate: finché li troviamo e a nostra volta li riserviamo al partner, significa che il nostro amore è sano e sincero.

I SANI LITIGI – Nella vita quotidiana è impossibile non litigare, anche in modo vivace. Il sano litigio, però, ha sempre come obiettivo la risoluzione di un problema e non la sopraffazione dell’altro; non eccede nei toni, e non porta con sé un potenziale eccessivo di aggressività. Non si trascina troppo a lungo e si conclude con la pacificazione, senza lasciare ferite che non possano essere curate da un gesto gentile e da una richiesta di scuse.



NÉ DIPENDENZA NÉ SOTTOMISSIONE – Un amore sano è un amore paritario, nel quale ciascuno dei due partner offre il suo contributo e riceve collaborazione. Non ci sono un dominatore e un sottomesso, ma la costante offerta di sostegno reciproco, secondo le proprie capacità e l’energia del momento. L’amore vero deve rendere liberi e non rinchiudere in una gabbia di dipendenze reciproche.



L’ARTE DEL COMPROMESSO – Due teste, due idee: per mettere insieme le esigenze e i desideri non resta che incontrarsi a metà strada. Lui ama il mare e lei la montagna? In vacanza si alternano le destinazioni, facendo un anno per uno, oppure si sceglie una terza meta, come una città d’arte, o un luogo in cui mare e monti sono vicini. E chissà, la passione del nostro partner potrebbe perfino contagiarci.



CONSERVARE LA COMPLICITÀ E DIVERTIRSI – La vita è già tanto difficile: avere la capacità di affrontarla con leggerezza è una dote importante. Chi si ama è capace di divertirsi e ridere insieme, frequenta amici simpatici e ha tante passioni (alcune in comune, altre personali). Tutto questo va conservato e salvaguardato perché non si vive di solo dovere.

LA TENEREZZA – L’amore vero si nutre di passione e di eros, ma anche di tenerezza e di coccole. Non solo scintille sotto le lenzuola, dunque, ma anche qualche momento di intimità, di abbracci e di baci. Sono gesti, come spiega la chimica degli affetti, che stimolano la produzione di serotonina, l’ormone della serenità e del benessere.



LA CAPACITÀ DI CHIEDERE SCUSA (E DI PERDONARE DI CUORE) – Nelle mille vicende quotidiane è inevitabile non ferirsi a vicenda almeno occasionalmente. In questi casi è indispensabile saper chiedere scusa per un torto inferto, più o meno volontariamente: altrettanto importante è saper concedere un sincero perdono. Con la consapevolezza di entrambi che si tratterà di un fatto isolato, senza abusare della pazienza e della comprensione del partner.



L’AMORE CHE MERITIAMO – Una relazione vera e sana deve portare con sé la consapevolezza che si tratta di un amore che meritiamo appieno: abbiamo tutte le qualità per essere amati e il diritto a un sentimento pieno e sincero.