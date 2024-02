Amore: cinque indizi per capire se lui è veramente speciale

Tuttavia, che la coppia regga e che la relazione sia duratura rimane un quesito a cui non si può che dare una risposta andando avanti nel tempo. La ricetta giusta perché il partner sia quello perfetto e l'ideale per noi non esiste, ma qualche elemento per poter capire se chi ci è accanto sia la persona speciale che vorremmo "per sempre" va comunque valutato e tenuto sotto osservazione.

1 - SA ASCOLTARE l'ascolto è una caratteristica fondamentale nei rapporti di qualunque tipo e maggior ragione in quelli di coppia. Saper ascoltare non significa solamente prestare orecchio a qualche frase o a un discorso, ma essere in grado di sentirsi empatici nei confronti dell’altro, mettersi nei suoi panni, interpretare le sue intenzioni, le sue risposte, i suoi comportamenti in modo da poter essere davvero di aiuto e supporto. Ascoltare è una dote che si può affinare, se non si è dotati naturalmente di questa caratteristica, ma la persona speciale sa quanto sia importante esserci ed esserci per davvero. D'altra parte, ogni relazione solida e forte si basa su questo: tra genitore e figlio, tra amici, tra colleghi di lavoro. Ogni relazione che sia sana e destinata a durare nel tempo non può prescindere dalla comunicazione e dall'ascolto in particolare: ecco perché questa è una delle doti che dobbiamo individuare nel nostro partner per capire se è veramente quello adatto a noi oppure no.

2 - NON ESPRIME GIUDIZI il partner ideale, dopo aver ascoltato, non esprime giudizi ma semmai ci invita a riflettere. Anche in una discussione, sa quando fermarsi senza andare oltre perché il litigio, inteso come scambio di opinioni anche acceso, deve essere finalizzato al miglioramento del rapporto di coppia. Anche quando accade qualcosa di inatteso, magari di spiacevole, evita di puntare il dito accusandoci di aver commesso questo o quell'errore, ma cerca di capire cosa sia successo e se avremmo potuto o dovuto fare meglio. Evitare di accusare è fondamentale soprattutto quando la famiglia si allarga, perché commettere sbagli con i bambini è normale, ma enfatizzarli suscitando un senso di colpa o di inadeguatezza è davvero molto pericoloso perché può distruggere la coppia.

Leggi Anche Tradimento o semplice flirt? Ecco quando civettare diventa pericoloso per la coppia

3 - TI SOSTIENE la persona speciale sa esserci accanto quando abbiamo bisogno di essere supportate, nei momenti di fragilità e di sconforto, così come nelle scelte importanti della nostra vita. È la presenza discreta che ci dà la forza di prendere determinate decisioni, che afferiscano al mondo del lavoro come alla sfera più privata. Il compagno ideale sa quando deve intervenire per darci sostegno e quando farsi da parte per non diventare ingombrante.

4 - TI DESIDERA sentirsi desiderati è fondamentale in una relazione sentimentale. A parte il fuoco della passione che anima le prime fasi di un amore, è quando poi si consolida una relazione che sentirsi ancora attraenti e desiderabili diventa importantissimo. Con il passare del tempo, tutti siamo destinati a diventare diversi: compaiono le rughe, qualche etto di troppo, magari anche l'abbigliamento non è più quello sexy e audace di quando ci si è conosciuti. Quando ci si sente cercati anche dopo una giornata pesantissima, quando le occhiaie sono terribili e la faccia distrutta, allora vuol dire che l'amore passa oltre l'aspetto meramente fisico per diventare invece qualcosa di più profondo e solido, esattamente quello che vorremmo da una persona speciale.