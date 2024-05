Verdura: quando e come è meglio mangiarla

VERDURA: MEGLIO CRUDA O COTTA? Che sia cruda o cotta, la verdura non deve mancare in un’alimentazione equilibrata. L’OMS raccomanda cinque porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere in salute, riducendo il rischio di patologie cardiovascolari, e per mantenere uno stile di alimentare sano, ma gli esperti ormai da tempo ne suggeriscono addirittura sette. Alcune verdure offrono il loro meglio se consumate crude, altre cotte, rispettando specifici metodi di cottura. Ad esempio, le insalate, i finocchi, i cetrioli, i pomodori rossi, ma anche gli spinaci e le cipolle, vanno messi nel piatto crudi per assimilare al meglio gli antiossidanti di cui sono ricchi e che ci aiutano a contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Meglio cuocere invece carote e zucchine: la carota, ad esempio, dopo una breve bollitura, ci mette a disposizione più carotene rispetto all’ortaggio crudo perché le sue fibre diventano più assimilabili. Lo stesso vale per melanzane e zucchine, oltre a pomodori verdi, crucifere, fagiolini, zucca e asparagi, i quali preservano di più i loro nutrienti se vengono cotti. Attenzione anche al modo in cui cuciniamo: la bollitura in alcuni casi deteriora le vitamine, in particolare la vitamina C: è così per broccoli, verze e cavolfiori, per i quali può essere più indicata una cottura al vapore o al microonde. Se la lessatura è inevitabile, cerchiamo di usare meno acqua possibile e una cottura breve. Le melanzane conservano meglio i loro antiossidanti se vengono cotte alla griglia, mentre la cottura migliore per zucchine e peperoni è al forno.

PRIMA DEL PASTO O DEI CARBOIDRATI La verdura ha un tempo di digestione più rapido rispetto alla maggior parte degli alimenti che mettiamo in tavola, per cui, per goderne al meglio, l’ideale è consumarla all’inizio del pasto o addirittura lontano da esso, utilizzandoli come spuntino spezzafame. Alcuni studi hanno poi dimostrato che assumere verdure e ortaggi prima dei carboidrati, invertendo il consueto ordine delle portate, ha importanti e benefici effetti per l’organismo, in particolare sul controllo dei picchi glicemici che si verificano alla fine del pasto e del controllo della produzione di insulina che ne consegue. Come ormai ben sappiamo, il picco glicemico è la condizione che si verifica ogni volta in cui mangiamo cibi che fanno salire in fretta i livelli di glucosio nel sangue, tra cui i carboidrati semplici (dolci, farine raffinate, bibite zuccherate), al quale l'organismo risponde con la produzione di insulina, l'ormone deputato a riportare l'equilibrio metabolizzando rapidamente il glucosio in eccesso. Questa altalena, oltre a portarci ad avere fame di nuovo nel giro di breve tempo, sottopone l'organismo a stress ossidativo, affaticandolo e intossicandolo; questo super-lavoro favorisce l'insorgenza di alcune malattie e provoca fenomeni di resistenza all’insulina con conseguente rischio di diabete di tipo 2. Le fibre contenute nella verdura, invece, hanno l'effetto di rallentare l'assorbimento dei carboidrati e l’innalzamento della glicemia, tipico del dopo-pasto. Il vantaggio sta nel contrastare stati infiammatori e nel contenere l’aumento di peso.