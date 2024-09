Alimentazione: mangiare i semi fa bene alla salute

i semi possono essere consumati in qualsiasi momento della giornata. Dalla colazione al pranzo alla cena e perfino come snack spezzafame. Per dare il via alla giornata con una sferzata di energia e di benessere basta aggiungerne allo yogurt o nel kefir, o ancora mescolarli a una macedonia di frutta fresca. A pranzo e a cena rendono nutrizionalmente perfetta la verdura, cotta o cruda: per mantenere la silhouette, meglio consumarla all'inizio del pasto così da sentirsi subito sazi grazie all'alto contenuto di fibre ed evitando di eccedere con le portate principali. Per evitare il "buco nello stomaco", una manciata di semi da sgranocchiare insieme a un po' di frutta a guscio è decisamente più salutare di qualche merendina ed è l'ideale per evitare un calo di energia anche in vista di un allenamento in palestra o all'aria aperta.