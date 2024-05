Pizza: quante calorie contiene e come godersela se siamo a dieta

La pizza, comunque la si voglia considerare, è un piatto a base di cereali e quindi contiene quantità elevate di carboidrati. Non solo: una pizza di dimensioni medie è composta da un disco di pasta del peso di circa 250-300 grammi, sul quale viene poi appoggiata una farcitura più o meno ricca, dalla quale di solito dipende la maggior parte dell’apporto calorico. Il bilancio non cambia molto se si sceglie una pizza con farina bianca o integrale: in entrambi i casi il numero di calorie è più o meno lo stesso. Semmai la farina integrale può essere più salutare perché contiene fibre e altri nutrienti utili. A fare davvero la differenza è quello che si mette sopra la pasta: anche le pizze più semplici, come la Margherita, oltre alla salsa di pomodoro, sono farcite con formaggio e olio d’oliva: bastano questi semplici ingredienti a far salire il numero di calorie fino a sfiorare le 800. Se poi aggiungiamo altri ingredienti, come funghi, prosciutto, mortadella e altre prelibatezze, il bilancio può arrivare a sfiorare le 1500 calorie: in pratica si tratta dell’intero bilancio energetico di una giornata completa, il cui piano alimentare, se vogliamo perdere peso, si ferma di solito a 1400 calorie giornaliere o anche meno, nei regimi più restrittivi. A onore di cronaca, ricordiamo che la pizza con meno calorie in assoluto è la Marinara, preparata solo con pomodoro fresco, olio, aglio e origano: qui le calorie di fermano a 250 per 100 grammi di pizza, ma ricordiamo che una pizza media va dai 250 ai 300 grammi; quindi, si assumono nel complesso 750 calorie circa per il classico disco di 30-40 centimetri di diametro e uno spessore medio. Una Margherita, a seconda della quantità di mozzarella e olio adoperati per condirla, si attesta sulle 270 calorie per 100 grammi (circa 800 complessive); una buona soluzione è anche l’Ortolana che apporta poco più della Margherita, a patto di scegliere verdure grigliate leggere come peperoni e zucchine. Si può scendere a 260 calorie se si elimina il formaggio, dato che la farcitura con le verdure è già saporita. La pizza al prosciutto arriva a 275 ogni 100 grammi (quindi a 850 per una pizza intera), mentre una Capricciosa, con le sue 320 calorie ogni 100 gr. raggiunge le 960 calorie complessive. Al top dell’apporto energetico troviamo la golosa Quattro Formaggi, con 330 calorie per 100 gr e circa 1000 calorie complessive. Naturalmente, si può salire ancora, in casi di farciture particolarmente ricche o con ingredienti gourmet.