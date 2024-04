Il limone, amico della bella stagione che regala felicità

Curiosamente, uno su tre considera il suo profumo come un vero toccasana per la felicità e per il buon umore e per 7 su 10 è simbolo stesso dell’Italia.

Il limone è uno degli agrumi più amati dagli italiani: secondo un'indagine la quasi totalità dei nostri connazionali lo considera indispensabile nell'alimentazione , per le sue proprietà salutari , ma anche per sgrassare in casa e per il benessere fai da te .

I MILLE UTILIZZI DEL LIMONE Un’inedita indagine di AstraRicerche, realizzata per Polenghi Food - family company leader nel mercato di succhi di limone di alta qualità – esplora curiosità e tendenze legate all’agrume, le cui proprietà benefiche, gli innumerevoli utilizzi, la storia millenaria e le abitudini di consumo nascondono moltissime curiosità, spesso poco note. Il succo di limone è considerato un prezioso alleato in cucina dalla quasi totalità degli Italiani (97,8%), amato al punto che circa il 70% dei nostri connazionali lo considera simbolo stesso dell’Italia. Il succo di limone è adoperato in mille ricette, la più amata delle quali è il pollo al limone (48,6%), seguito dal sorbetto (45,2%), dal pesce glassato con il limone (43,2%), dalla torta della nonna (35,9%) e dal gelato al limone (34,2%), delizioso soprattutto nei mesi estivi. Il limone è anche un toccasana per la salute: 1 italiano su 3 lo utilizza come rimedio “fai da te” per il benessere quotidiano, oltre la metà del campione dichiara di amarlo come dissetante (56,6%), con acqua e zenzero tra le bevande più gettonate (27%). È molto apprezzato anche le sue proprietà lenitive contro il mal di gola (40,4%), per favorire la digestione (31,3%) e come antibatterico (31,2%). Il succo di limone è anche molto gettonato per le pulizie domestiche, in virtù della sua efficacia come sgrassante (50,5%), deodorante (45,1%), lucidante di superfici, metalli o tessuti (30,2%).

UN ALLEATO DI SALUTE Come ricorda Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, “I veri benefici salutistici del limone derivano da principi attivi diversi dai macronutrienti calorici e dalle fibre. Il più noto a tutti è la vitamina C. Questa importantissima molecola serve per la sintesi del collagene, sostanza deputata a costituire buona parte del tessuto connettivo di pelle e organi. Infatti, il collagene conferisce una corretta protezione per gli effetti di vasodilatazione del sole e del caldo sulle vene delle gambe. Il limone grazie alla vitamina C, inoltre, è un potente antiossidante e agisce ammortizzando gli effetti negativi dei radicali liberi, nella prevenzione della comparsa di alcune forme di tumore; esercita una potente azione anti-aging e coadiuva il sistema immunitario”.



IL LIMONE RENDE PIÙ FELICI Il limone e il suo succo, oltre ad avere mille proprietà benefiche per la salute, per oltre un italiano su due è una chiave per la felicità e del buon umore. È soprattutto il suo profumo a predisporci positivamente: dona leggerezza e freschezza (36,3%), mette di buon umore alleviando lo stress (33,1%) e fa viaggiare la mente, riportandola all’estate (52,8%). Queste sue proprietà sono confermate anche da numerosi studi scientifici: l’assunzione regolare e abbondante di succo di limone (e del limone come frutto) aiuta a innalzare i livelli di serotonina, l'ormone dell'ottimismo.

SETTE CURIOSITÀ SUL LIMONE CHE NON TUTTI CONOSCONO Il limone è nato fra l’Indocina e l’India: sono stati gli Arabi a introdurlo nel nostro Paese, a partire dalla Sicilia, dove ha trovato un luogo ideale in cui crescere. Il nome del frutto deriva infatti dall'arabo “li mum”.

L’Italia ha il record per varietà di limoni, con ben sette IGP: Costa d’Amalfi Igp, l’Interdonato Messina Igp, il Femminello del Gargano Igp, il Sorrento Igp, l’Etna Igp, e il Rocca Imperiale Igp e il Femminello siracusano Igp.

Il limone, nello specifico la varietà del Femminello siracusano Igp, fiorisce tutto l’anno - Con ben quattro fioriture annue, è la varietà più succosa e versatile d’Italia.

Il succo di limone è un ottimo conservante, fortificante e addensante - Grazie alla sua naturale acidità è in grado di rallentare il naturale processo di maturazione dei prodotti. È molto utile anche per ottenere una marmellata compatta, densa e lucida e per rafforzare alcuni cibi come i gusci delle uova, spesso soggetti a rottura durante la cottura. Sono tutti “super poteri” molto amati da oltre la metà degli italiani (54, 3%),

Un frutto di limone contiene fino a 12 semi - Si tratta di piccoli intrusi, che molti considerano fastidiosi, tanto che le preferenze si spostano sull'acquisto del succo, apprezzato dal 36,8% del campione. Il succo riscuote molto favore anche perché si conserva più a lungo mantenendo le sue proprietà (34,2%), è anti-spreco (30,1%) e conveniente in quanto una confezione contiene il succo di più limoni (22,3%).

Il limone e il suo succo sono un ottimo antiparassitario - Si utilizza in botanica perché previene le infestazioni di parassiti, sia nella quotidianità come repellente di diversi insetti; in molti lo usano come spray ecologico contro zanzare o formiche (16,4%).

Aiuta nella cottura del riso - Basta aggiungere un po' di succo di limone in cottura e si ottiene una bollitura perfetta, evitando che il riso si attacchi al fondo della pentola.