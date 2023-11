Il Calendario d'Avvento dei cibi che ci fanno arrivare in linea a Natale

I consigli della nutrizionista con gli healthy food da scoprire uno al giorno e da mettere in tavola per arrivare alle Feste in forma e in salute

Il Calendario d’Avvento cambia pelle e si trasforma in uno strumento utile per seguire una sana alimentazione : aprendo simbolicamente una finestrella al giorno dal 1° al 24 dicembre per scandire l’attesa del Natale, possiamo scoprire 24 cibi da inserire nella nostra healthy routine alimentare, per arrivare in forma e scattanti alle tavolate natalizie.

Le festività, lo sappiamo bene, mettono a dura prova la nostra buona forma: di solito ci si concentra su come correre ai ripari dopo l’Epifania, quando l'ago della bilancia ci bastona, ma sarebbe meglio giocare d'anticipo ed evitare di aumentare troppo di peso. Con un adeguato programma “healthy” possiamo preparare il nostro organismo ad affrontare le abbuffate senza risentirne troppo, grazie alle proprietà di alcuni cibi e ingredienti. Per questo la dott.ssa Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e founder del metodo Private Nutritionist, ha ideato un simbolico Calendario dell’Avvento Food, con 24 ingredienti sui quali aprire simbolicamente una “finestrella" al giorno dal 1° dicembre alla Vigilia di Natale: ci sono spezie, aromi, frutta e persino un gran finale al cioccolato.



1° dicembre: cannella - Tra i suoi benefici spicca la capacità di abbassare la glicemia e regolare il metabolismo del glucosio, nonché ridurre l'assorbimento del colesterolo e degli acidi grassi nell'intestino. Per la tavola: tisana calda con un cucchiaio di cannella.

2 dicembre: zenzero - Ha proprietà digestive, antinfiammatorie e contrasta il gonfiore. Per la tavola: linguine aglio, olio, peperoncino e zenzero.

3 dicembre: cardamomo - Favorisce la diuresi e la digestione, contrasta gli spasmi intestinali e la stitichezza. Per la tavola: riso basmati con bocconcini di pollo, cardamomo e zucchine.

4 dicembre: vaniglia – Ha proprietà calmanti, antistress e antiossidanti. Per la tavola: porridge di avena aromatizzato alla vaniglia con banana

5 dicembre: melograno - Contiene antiossidanti in grandi quantità, e poi ancora vitamina C, provitamina A, e soprattutto polifenoli (presenti nel suo succo) utili nell'ostacolare lo stress ossidativo. Per la tavola: insalata di valeriana e melograno.

6 dicembre: bergamotto - Ricchissimo di vitamina C, flavonoidi, proprietà disinfettanti e antinfiammatorie. Per la tavola: Orata al bergamotto.

7 dicembre: zucca - Ricca di betacarotene, zinco e omega 3. Ha un elevato quantitativo di acqua e fibra, migliora la digestione, elimina il gonfiore, è alleata della salute del cuore. Per la tavola: muffin alla zucca con gocce di cioccolato fondente

8 dicembre: scorza d’arancia - Contiene bioflavonoidi che prevengono l'ossidazione della vitamina C aumentandone quindi l'efficacia. È ricca di vitamine C, B1 e B2. Per la tavola: scorza d’arancia nel caffè, dopo il pasto.

9 dicembre: anice stellato - È ricco di preziose proprietà diuretiche, sedative, stomatiche e stimolanti. Per la tavola: infuso all’anice stellato, cacao e arancia.

10 dicembre: uvetta – Contiene il resveratrolo, dal forte potere antinfiammatorio e antiossidante e utile come protezione alle malattie cardiovascolari. Per la tavola: zuppa di porri con pinoli e uvetta.

11 dicembre: castagne - Ricche di Vitamina B6, ferro, fosforo e magnesio, contrastano il colesterolo, aiutano il transito intestinale e sono una grande fonte di energia. Per la tavola: zuppa di castagne e funghi.

12 dicembre: karkadè - Pianta ricca di flavonoidi, tannini, vitamina A, vitamina C, vitamina D, calcio, potassio e magnesio. I suoi infusi hanno un effetto depurativo e lassativo naturale. Per la tavola: infuso di Karkadè con zenzero e foglie di menta.

13 dicembre: datteri - Frutti tipici della tavola di Natale, contengono vitamine B1, B2 e B6 e ferro, aiutano il metabolismo e sono ideali per combattere l’anemia. Per la tavola: Energy ball con datteri, crema di arachidi e cioccolato fondente.

14 dicembre: miele - Ricco di vitamine e minerali, energizzante, alleato del sistema immunitario. Per la tavola: biscotti con muesli e miele.

15 dicembre: chiodi di garofano – Hanno riconosciute proprietà antinfiammatorie e aiutano ad attenuare alcuni disturbi digestivi come gonfiore addominale o aerofagia. Per la tavola: mela cotta con chiodi di garofano e cannella.

16 dicembre: lenticchie - Ricche di fibre e ipoglicemizzanti, riducono il colesterolo. Per la tavola: hummus di lenticchie rosse con crudités di carote.

17 dicembre: salmone selvaggio - Ricco di Omega 3, vitamine, proteine e selenio, è un alimento molto indicato per un’alimentazione equilibrata. Per la tavola: potage parmentier con cubetti di salmone reale selvaggio.

18 dicembre: frutta secca - Contiene acidi grassi polinsaturi, riduce il colesterolo cattivo, ricca di fitosteroli che proteggono la salute del cuore. Per la tavola: plumcake con noci pecan.

19 dicembre: frutta disidratata - Ricca di minerali, fibre e antiossidanti, abbassa la pressione sanguigna e migliora i livelli di glicemia e insulina. Per la tavola: porridge con fichi, uvetta e mandorle.

20 dicembre: ricotta – Ha un elevato contenuto di proteine, calcio e fosforo, ma meno calorie e grassi rispetto ad altri derivati del latte. Per la tavola: ricotta al forno con scorza di limone e gocce di cioccolato fondente.

21 dicembre: patate dolci - Alleate della salute cardio-vascolare, ricche di fibre, proteine, sali minerali, molto indicate per gli sportivi, sono da consumare con la buccia. Sono prive di grassi saturi e non incrementano il colesterolo. Per la tavola: pancake di patate dolci.

22 dicembre: frutti rossi - Hanno un effetto diuretico, antinfiammatorio, disintossicante e sono ricchi di antiossidanti. Per la tavola: frutti rossi ricoperti di cioccolato fondente.

23 dicembre: marmellata con scorze di arancia - Ricca di vitamina C, la scorza di arancia migliora l’assorbimento del ferro. Per la tavola: pane di segale con yogurt greco e marmellata con scorze d’arancia.

24 dicembre: cioccolato fondente - Ricco di teobromina, antiossidanti e polifenoli, utile per la pressione sanguigna e il colesterolo, migliora l’umore e crea un clima di festa. Per la tavola: cioccolato fondente sciolto al microonde con polvere di cannella.