Un gatto nero e disabile contro i pregiudizi della società moderna: ecco Milo, il gatto che non sa saltare

Milo è un gatto disabile, mezzo matto, poco socievole, graffiante e... nero. Stiamo quindi parlando di un animale molto sfortunato. E invece no, la storia di Milo è tutto fuorché qualcosa di nefasto. E ce lo spiega con grande delicatezza la sua mamma (non padrona), Costanza Rizzacasa d'Orsogna, nel suo primo romanzo "Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare" (Ugo Guanda Editore, pp 108, € 13,00). Milo non è solo un gatto, Milo è un migrante in fuga dalla Siria, Milo è una mucca che non vuole andare al macello, Milo è l'astice fuggito dalla pentola dove doveva morire (lasciandoci però una chela).