Tivoli, a Villa Adriana dopo quasi duemila anni riemerge un complesso sconosciuto

Già negli anni Novanta la pulizia del sito aveva messo in luce alcuni elementi forse riferibili a un anfiteatro. I risultati dell'attuale campagna sono stati però sorprendenti: sotto pochi centimetri di terra sono infatti emerse le murature di un grande complesso di epoca adrianea mai documentato finora. Si tratta di un edificio di oltre 25 metri di lunghezza per 15 di larghezza, composto da un’ampia aula rettangolare circondata da otto stanze aperte su un terrazzo sorretto da pilastri che si conservano per oltre tre metri di altezza. Questo edificio venne in parte distrutto per lasciar posto al cosiddetto anfiteatro ma le macerie, invece che essere asportate, furono utilizzate per creare il piano sul quale si realizzò il pavimento della nuova struttura ellittica.