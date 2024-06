"Testimone imperfetta": il nuovo romanzo di Nicola Calathopoulos

Un omicidio. C'è l'assassino e anche una testimone. In poche parole, tutto ciò che serve a un commissario per risolvere il caso. Non, però, se questo caso l'ha architettato la penna di Nicola Calathopoulos, che torna - dopo il successo di Dannati per sempre - in libreria, dal 26 giugno, con Testimone Imperfetta, edito da Minerva.