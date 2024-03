Il Surrealismo in mostra, il sogno al potere nelle opere a Desenzano

Opere in mostra

Opere provenienti da collezioni private italiane già presentate in numerose esposizioni in Italia e all'estero, tra le quali spiccano quelle esposte nella storica mostra "Dalì" tenutasi a New York, Tokyo e Ginevra dal 1964 al 1970, offriranno al visitatore l'occasione di confrontarsi con una stagione artistica capace di introdurre, nella nostra cultura, una visione del mondo che è andata ben oltre i limiti storici del movimento. In un excursus di poesie, lettere, filmati e opere d'arte la mostra si propone di offrire una panoramica generale di un movimento di rottura considerato l'ultima delle avanguardie storiche di inizio Novecento: l'appello all'irrazionale e all'inconscio contrapposti al mito della ragione, della realtà oggettiva e della tradizione, questo fu il Surrealismo. Esso trae le sue più lontane origini dalla cultura simbolista francese, da Apollinaire (a cui si deve il termine) e in genere dalle esperienze dell'ultimo decadentismo; ha il suo immediato antecedente nell'“antiarte” del Dada e raggiunge una sua precisa formulazione teorica nel Manifesto di Breton del 1924. Il surrealista non è un esteta, è un indagatore e uno sperimentatore che estende le sue ricerche a ogni campo nel tentativo di giungere al fondo delle cose.