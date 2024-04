Sophie Kinsella ringrazia i fan dopo l'annuncio del cancro al cervello: "Incredibile ondata d'amore"

Lo ha fatto tramite un videomessaggio su Instagram , nel quale ha detto: "Ciao a tutti, ho sentito la necessità di venire qui a dirvi un grande grazie. Da quando ho fatto il mio annuncio sul cancro al cervello, sono stati giorni surreali. È ancora strano dire ad alta voce 'cancro al cervello'. Non ci sono ancora abituata. Ma questa incredibile ondata d'amore che ho percepito da tutti voi, cari lettori, mi fa sentire molto meglio. Non so cosa mi aspettassi, però sono stata sopraffatta dalla generosità e dal calore che avete dimostrato nei confronti miei e della mia famiglia".

"Insieme ce la faremo" "So che alcuni di voi o un vostro caro stanno attraversando una malattia simile o che state attraversando delle difficoltà in questo momento. Insieme ce la faremo. Nel mentre, vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Alcune delle vostre risposte mi hanno commosso fino alle lacrime. Ci vedremo ancora qui, ma nel mentre, vi voglio bene, grazie", ha aggiunto.

L'annuncio del cancro al cervello Il 17 aprile, l'autrice 53enne, madre di 5 figli, ha rivelato sui social di avere un cancro al cervello, di aver subito un intervento chirurgico e di stare facendo radioterapia e chemioterapia. Ma di aver preferito mantenere il più stretto riserbo fino a quel momento per dar tempo ai figli di elaborare le cose. "Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute - aveva spiegato Kinsella sui social - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho comunicato prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare queste notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità".

La popolare scrittrice, il cui vero nome è Madeleine Sophie Townley (Wickham da sposata) si era rivolta direttamente ai suoi "cari lettori e follower" assicurando di essere seguita nelle cure dagli specialisti del prestigioso University College Hospital di Londra. "Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene - aveva proseguito - anche se avverto molta stanchezza e la mia memoria è ancora peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, come ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante sostegno". Kinsella non aveva mancato, infine, d'indirizzare un pensiero a tutti quelli che soffrono di cancro: "A loro mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Ricevere una diagnosi difficile può farti sentire molto solo e spaventato, l'appoggio e la cura di chi ti circonda significano più di quanto le parole possano dire".