Archeologia, scoperte in Italia le più antiche imbarcazioni del Mediterraneo

Risalgono a 7.000 anni fa le più antiche imbarcazioni del Mediterraneo: sono cinque piroghe del Neolitico rinvenute in Italia, a partire dagli anni novanta, in un sito archeologico sommerso nel lago di Bracciano in località "La Marmotta" presso Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Caratterizzate da tecnologie nautiche dal sapore quasi moderno, sono descritte in uno studio pubblicato sulla rivista "Plos One" dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo, in collaborazione con il Museo delle Civiltà di Roma e l'Università di Pisa.