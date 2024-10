"Art of Play", a Roma la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e a Hello Kitty

“Spectrum” che celebra il colore come strumento di gioco e creatività, dimostrando come possa trasformarsi in un'esperienza artistica e multisensoriale. Qui il colore si trasforma in gioco, con illusioni ottiche, ombre ed effetti luminosi. L’installazione a caleidoscopio, simbolo di meraviglia e scoperta, amplifica l’esperienza sensoriale, trasformando ogni movimento in uno spettacolo cromatico;