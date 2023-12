"Rocchesante", un libro divertente e sorprendente sul mistero della vita

Tgcom24

Lo abbiamo definito "romanzo", come riporta la copertina dello stesso libro, e lo è senz'altro, ma lo capiamo solo dopo aver letto qualche capitolo, quando constatiamo che la gustosa narrazione di quelli che sembrano felici racconti compiuti resta sospesa, e ne abbiamo conferma più avanti, quando vediamo che ciò che è stato interrotto trova una risoluzione e quando ci rendiamo conto di come i personaggi, raccontati da quella che apparentemente è una mimetica e impersonale voce narrante, vengono unificati in un unico punto di vista, quello della vera e insospettabile protagonista, in una formula che finisce col sovvertire la divisione fra forme narrative.

L'autrice è brava a tenerci in sospeso e a seminare indizi senza farci capire subito. La voce del romanzo è infatti capace di aderire di volta in volta al punto di vista del personaggio di cui racconta, con un linguaggio ingenuo se è quello di un bambino, volgare se è quello di un violento, e preciso, tecnico e rigoroso se è quello di uno scienziato.

Inserito nella classifica di qualità dal settimanale La Lettura fra i migliori romanzi del 2023 e in quella della rivista culturale online L'indiscreto fra le migliori opere italiane uscite tra maggio e settembre, "Rocchesante" è un romanzo divertente e allo stesso tempo commovente, delicato ma anche ricco di colpi di scena esemplari. Il libro descrive senza sconti la brutalità e la cattiveria, ma le esorcizza ridicolizzandole nel quadro generale della piccolezza umana.



L'architettura narrativa è quasi matematica, così ben calibrata da rimanere nascosta nelle pieghe di una narrazione leggera e veloce.

"Rocchesante" è un villaggio costituito da tre rocche situate nel pianoro fra Faldapiana e la Città Vicina, in cui il reale e il possibile tendono a fondersi in un'unità indissolubile che diventa metafora del più grande mistero dell'esistenza.

