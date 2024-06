Raffaella Carrà, i flash della Treccani la immortalano nell'Olimpo dei miti

Già presente nel mondo della Treccani, dal 2008, con il neologismo "carrambata", l'istituto le dedica un volume fotografico e due serigrafie in edizione limitata firmate da Marco Lodola, con l’intento di celebrarne il mito e contribuire ulteriormente alla sua meritata immortalità. Il libro è edito in due accurate edizioni: la prima con copertina cartonata declinata in un accattivante color azzurro cielo; la seconda in edizione limitata a 199 esemplari, con copertina specchiata e custodita in un cofanetto in plexiglass, a cui è possibile abbinare una delle due opere su carta di Marco Lodola.