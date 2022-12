Posy Simmonds in libreria con "Cassandra Darke"

Darke è una mercante d'arte, una persona meschina, egoista, solitaria per natura. La sua casa a Chelsea vale una cifra da favola - sette milioni di sterline - ma è sempre vuota. A Cassandra non importa granché, le piace vivere così. Ma, nel giro di un anno, da un Natale all'altro, molte cose cambiano: si ritrova con una denuncia per frode, una sentenza temporaneamente non eseguita e un conto in banca prosciugato dagli avvocati.

Nella scala dei delitti, pensa Cassandra, la frode conta poco, non ci sono violenza, armi o cadaveri. Ma sangue, armi e forse anche cadaveri potrebbero presto entrare nella sua vita, costringendola a uscire dal lussuoso rifugio e a scendere per le strade. Non le strade del circondario, lastricate d'oro e sfolgoranti di luci, ma luoghi ben più cupi, bui, dove si troverà costretta a compiere la scelta più difficile della sua esistenza.

L'autrice - Posy Simmonds (1945) è autrice di molti libri per grandi e bambini, tra cui Gemma Bovery, Lulu and the Flying Babies e Fred, da cui è stato tratto un film candidato all'Oscar. Per le sue opere ha vinto premi internazionali tra cui il Grand Prix 2009 de la Critique Bande Dessinée per Tamara Drewe. Sia Gemma Bovery che Tamara Drewe sono diventati film di successo. Vive a Londra.



