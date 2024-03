La Polizia di Stato rinnova la sua presenza al "Cortinametraggio"

In occasione della cerimonia di premiazione, nella sezione Eventi Speciali, è prevista la proiezione in anteprima del cortometraggio "Medley" di Santa de Santis e Alessandro D'Ambrosi, prodotto da Piuma Film e Vargo, con il sostegno di Nuovo IMAIE, in associazione con Minerva e in collaborazione con l'associazione Cortinametraggio. La pellicola, che vede protagonisti gli attori Mariano Rigillo e Valerio Morigi , narra l'incontro fortuito tra un giovane poliziotto e un anziano malato da Alzheimer. Ne nasce un intreccio di loro ricordi personali, in un racconto che valorizza il potere dell’immaginazione, dell'empatia e della capacità d'ascolto.

Pervaso di simboli e metafore, tanto sul piano drammaturgico quanto su quello visivo, fotografico e stilistico, "Medley" è un film fortemente evocativo, trasversale, che si presta a diversi piani di lettura e interpretazione. Il poliziotto Dario, infatti, saprà accompagnare Mariano, affetto dalla malattia degenerativa, in un percorso di rievocazione del proprio passato contribuendo, almeno per un giorno, a lenire il dolore di chi non è più in grado di ricordare e che, a causa dell'inesorabile progredire dell'Alzheimer, perde le connessioni che lo legano alle persone, alle emozioni e alle relazioni che plasmano la vita di ognuno di noi. Viene offerta ai due protagonisti la possibilità di tornare indietro e modificare un istante della loro vita, riformularlo insieme, rimediando agli errori commessi, e dar vita a un nuovo ricordo, fittizio ma ugualmente capace di modificare la loro percezione della realtà presente.

Sono numerosi gli interventi che quotidianamente gli operatori di polizia sono chiamati a operare nei confronti di persone anziane, malate, indigenti che contattano il numero di emergenza semplicemente per avere qualcuno con cui parlare, per avere un po' di compagnia o ricevere conforto.

La collaborazione della Polizia di Stato con il "Cortinametraggio", che si snoda anche attraverso la concessione del patrocinio alla manifestazione, si fonda sulla volontà di utilizzare il cortometraggio, quale forma d'arte cinematografica innovativa e avvincente, per veicolare i valori dell'istituzione. Il corto definito dalla sua durata breve e incisiva, rappresenta una sfida creativa per registi e sceneggiatori che devono condensare narrazioni significative in pochi minuti, offrendo agli spettatori una prospettiva accessibile senza rinunciare però alla profondità delle storie raccontate.

Inoltre, in piazza a Cortina è presente il Pullman Azzurro, l'iniziativa volta a sensibilizzare e contrastare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Numerosi gli studenti e gli attori che si sono cimentati in simulazioni e percorsi di guida.