Milano, a Palazzo Reale la mostra che celebra Mike Bongiorno

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha così voluto ricordare in una nota lo storico conduttore: "Mike ha rappresentato il "saper fare bene" italiano, contribuendo alla crescita e alla trasformazione del nostro Paese. La sua carriera è strettamente intrecciata alla storia di Mediaset. Mio padre, Silvio Berlusconi, lo ha voluto fortemente, caparbiamente nel Gruppo che aveva fondato. E con ragione. lo stesso ho dei ricordi bellissimi di quando, ancora bambino, l'ho conosciuto e di quando, giovanissimo, ho iniziato a lavorare in televisione, uno dei rapporti più emozionanti è stato proprio quello con Mike Bongiorno. Ricordo delle bellissime serate trascorse insieme a lavorare. Lui era proprio così come il pubblico lo vedeva in tv: umano, preciso e anche esigente ma, esattamente per questo, ogni scambio di idee diventava un insegnamento".



Tra gli sponsor della mostra anche il Gruppo Rana, con il presidente e fondatore Giovanni Rana che si unisce al ricordo di Mike con un gustoso aneddoto. "Condividevamo la passione per la lirica e lo invitavo all’Arena di Verona per godere insieme di spettacoli indimenticabili. Ricordo in particolare una Prima della Carmen, - racconta Rana - una serata in cui scoppiò un temporale incredibile: all’improvviso ci trovammo insieme a Franco Zeffirelli e Plácido Domingo completamente inzuppati di pioggia, bagnati fino all’osso. Allora trasformammo le tovaglie pulite del ristorante in cui stavamo cenando in camicie e mantelli, stupendo tutti i commensali e facendoci infinite risate. Mike possedeva un talento straordinario nel far sorridere il mondo con la sua semplicità, con il suo talento umoristico innato, riuscendo a entrare nei cuori di tutti grazie a umanità, genuinità e professionalità di rara grandezza".