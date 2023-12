Ministero cultura: Mazzantini, Verde, Schmidt, Crespi nuovi direttori Musei

Il ministro Gennaro Sangiuliano, nell'ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice, ha indicato i direttori dei musei di prima fascia.

Si tratta di Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea, Simone Verde per le Galleria degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera.