Al Mudec Dubuffet e l’Art Brut, l'istinto artistico degli outsider oltre il preconcetto

Nel corso della sua carriera professionale di artista, iniziata relativamente tardi (alla fine del 1944 con la sua prima mostra personale), il francese Jean Dubuffet (1901-1985) coltiva un'ossessione radicale per la creazione libera dalle norme e dai precetti della cultura artistica, che considerava asfissianti. Era affascinato da quelle creazioni che riuscivano a essere meno intaccate dalla cultura artistica delle scuole, delle accademie e dal mercato dell'arte. Fin dall'autunno del 1944, Dubuffet cerca ogni tipo di documento che possa testimoniare quella che rimane la sua affermazione più forte, programmatica di tutta la sua opera, che nel 1946 condensa in una frase: “Tout le monde est peintre”, “Ognuno è pittore”. Dubuffet crede che "La vera arte è sempre dove non ci aspettiamo di trovarla"; egli cerca fuori dai circuiti tradizionali e istituzionali le tracce di una creazione che definisce con un ossimoro, intrecciando due nozioni antitetiche fino all'indistinzione: Art Brut. E cerca di definirla: “Con questo intendiamo un'arte di opere eseguite da persone prive di cultura artistica, nella quale quindi il mimetismo, contrariamente a quanto avviene tra gli intellettuali, ha poca o nessuna parte, sicché i loro autori attingono tutto (soggetti, scelta dei materiali utilizzati, dei mezzi di trasposizione, dei ritmi, dei modi di scrivere, ecc.) dal proprio background e non dai cliché dell'arte classica o dell'arte à la mode”.



Da questo concetto fondamentale, alla base dell’Art Brut, si può dunque comprendere l’allargamento e l’interesse di Dubuffet nei confronti di tutte le scienze umane e sociali (come antropologia, etnografia, studio del folklore e ancora psichiatria, psicologia, pedagogia) che potessero aiutarlo a portare avanti le sue indagini per capire al meglio l’uomo e il filo invisibile che connette ognuno di noi al concetto di arte pura. Dubuffet mobilita, quindi, un’ampia rete di cooperazione. Si interfaccia continuamente con etnografi, psichiatri e altri studiosi dell'alterità artistica. In Svizzera, nell'estate del 1945, Dubuffet incontra il direttore del Museo etnografico di Ginevra, Eugène Pittard, e gli alienisti Charles Ladame e Walter Morgenthaler. A Parigi, i suoi rapporti con Charles Ratton e Jean Paulhan gli aprono le porte del Musée de l’Homme. Dubuffet parla lì con l'oceanista Patrick O'Reilly, attirando la simpatia di Claude Lévi-Strauss e Georges Henri Rivière del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Frequenta anche surrealisti come André Breton e Paul Eluard. Attraverso le sue ricerche e durante i suoi viaggi - dal Sahara alla metropolitana di Parigi - e nelle sue opere, rielabora in una nuova ottica estetico-artistica le nozioni di ‘vicino’ e ‘lontano’, affinando così le sue concezioni artistiche, supportate dal proprio lavoro di artista e dalle sue collezioni. Le opere della sua biblioteca testimoniano la sua curiosità e i suoi album fotografici l'esercizio dello sguardo, le sue lettere parlano di uno spirito critico. Questo lavoro costante di ricerca gli permetterà di chiarire cosa egli intendeva per Art Brut così come lo incoraggerà a prendere le distanze dal concetto di “arte primitiva” o addirittura dalla definizione di “arte degl’insani”.