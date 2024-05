Lady Oscar compie 45 anni, a Milano una mostra per celebrare "la bimba più amata della corte di Francia"

Un ritornello cantato e tramandato di generazione in generazione. Lady Oscar compie 45 anni e per festeggiare questo storico anniversario è in programma, dal 25 maggio al 15 settembre al museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12), una mostra dedicata all’affascinante comandante delle guardie reali Oscar François de Jarjayes , alla regina Maria Antonietta , al bell’ André e a tutti i personaggi dell’anime.

"Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia: Oscar ti chiamerai tu!".

La mostra Attraverso pannelli illustrativi, cel originali, bambole, gadget, riproduzioni di abiti storici e cosplay, pettinature, i fan potranno rivivere, tappa per tappa, la romantica vicenda dei protagonisti in un affascinante intreccio tra realtà storica, con le vicende della Rivoluzione Francese a far da sfondo, e finzione.

La mostra è prodotta da WOW Spazio Fumetto in collaborazione con Yamato Video, a cura di Yamato Video, Enrico Ercole, Angelo Capozzi e Luca Bertuzzi, con il contributo del Lady Oscar Italian Fan Club e di tantissimi collezionisti che hanno messo a disposizione i loro tesori.

"Una giornata a corte": l'evento di apertura Domenica 26 maggio, dalle 16, si terrà un incontro aperto al pubblico, a ingresso libero, per celebrare la ricorrenza con ospiti d’onore, esperti, figuranti in costume storico, cosplay e come madrine d’eccezione CLARA SERINA, indimenticata voce dei Cavalieri del Re che cantò l’iconica sigla, e LADY KURIMI e ALE REGA, i cosplayers di Oscar e André più ammirati e accurati d’Italia.

45 anni dal primo episodio Mandato in onda per la prima volta in Giappone da Nippon television il 10 ottobre 1979, in Italia arriva tre anni dopo. Il primo episodio, infatti, fu trasmesso, su Italia 1, il 1° marzo 1982 con il titolo di “Lady Oscar”. Si tratta della versione animata di un manga di grande successo scritto e disegnato da Riyoko Ikeda.

Ikeda, rimasta colpita dalla lettura di una biografia di Maria Antonietta, regina di Francia, decise di dedicarle una storia a fumetti di cui fosse la protagonista, intitolata “Versailles no bara”, ossia “Le rose di Versailles”.

E sì perché la protagonista assoluta, nei progetti originali dell’autrice, era la regina Maria Antonietta ma, soprattutto grazie alla realizzazione della serie animata, presto la scena viene rubata dal personaggio di Oscar François de Jarjayes, comandante delle guardie reali, ragazza allevata come un uomo dal padre generale dopo la delusione di non aver avuto un figlio a cui far seguire la carriera militare.

Informazioni utili 5 maggio - 15 settembre 2024

WOW SPAZIO FUMETTO - Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata, Viale Campania 12, Milano

Ingresso al museo: 8 euro intero, 5 euro ridotto

Orari: da martedì a venerdì, ore 15-19; sabato e domenica, ore 14-19; chiuso il lunedì. Agosto chiuso