Mostre, il 2018 cala il sipario tra pittura, fotografia e arte digitale

Leonardo accanto a Ovidio, e poi Carrà e Pollock, Monet e Bacon, fino a Bosch, Brueghel e Arcimboldo: è l'arte a colorare in modo inaspettato e suggestivo le giornate di relax delle festività tra Natale e Capodanno, in un viaggio lungo i secoli. Da Roma a Milano, le esposizioni che calano il sipario sul 2018.

Qui RomaL'amore, la seduzione, il rapporto con il potere e il mito: i temi al centro della riflessione di uno dei più grandi poeti mai esistiti sono il fulcro della mostra "Ovidio. Amori, miti e altre storie", alle Scuderie del Quirinale fino al 20 gennaio. Nel percorso oltre 200 opere tra affreschi e sculture antiche, manoscritti medievali e dipinti di età moderna, per comprendere la figura di Ovidio a 360 gradi. Fino al 24 febbraio uno dei nuclei più suggestivi della collezione del Whitney Museum brilla per anticonvenzionalità nelle sale del Complesso del Vittoriano: è la mostra "Pollock e la Scuola di New York", che presenta opere di artisti rivoluzionari come Pollock, Rothko, de Kooning, Kline. Esposti circa 50 capolavori, tra i quali anche "Number 27", la grande tela di Pollock lunga oltre 3 metri. Al Maxxi l'offerta è ricca e interdisciplinare: fino al 28 aprile la grande mostra "La strada. Dove si crea il mondo", con oltre 200 opere di più di 140 artisti, un vero manifesto della vita contemporanea; proseguono poi fino al 10 marzo la personale di Paolo Pellegrini con oltre 150 immagini e la prima mostra dedicata al fumettista Zerocalcare, dal titolo "Scavare fossati, nutrire coccodrilli".