Lutto nel mondo dell'arte: è morto lo scultore Giuliano Vangi

Le opere

Vangi ha realizzato numerosi monumenti come la statua di San Giovanni Battista a Firenze, La lupa in Piazza Postierla a Siena, il Crocifisso e il nuovo Presbiterio per la Cattedrale di Padova, il nuovo altare e l'ambone del Duomo di Pisa. E ancora la grande scultura in marmo "Varcare la Soglia" al nuovo ingresso dei Musei Vaticani, una scultura in legno policromo per la Sala Italia di Palazzo Madama a Roma. Ha collaborato con Renzo Piano e Mario Botta. A lui era stato dedicato anche un museo in Giappone.