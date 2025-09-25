Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
Appuntamento in Duomo

Milano: lezione-concerto del Maestro Uto Ughi

Appuntamento in Duomo giovedì 25 settembre, ore 19.30

25 Set 2025 - 07:00

Appuntamento in Duomo giovedì 25 settembre, ore 19.30

musica classica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri