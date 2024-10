Milano, fa lezioni di filosofia ai passanti in strada: l'idea (di successo) di Davide Valenti

Quali sono i filosofi più attuali?



Sempre Spinoza. Filippo Mignini, grande filosofo ed esperto di Spinoza, dice che quest'ultimo ci aspetta nel futuro. Partendo dalla base della filosofia della necessità, quella di Spinoza, infatti, si arriva sempre a fare affermazioni innovative, perché non accettate dalla morale comune. Per quello, secondo me, è lui il filosofo più moderno.



Proprio di filosofia parla durante le sue lezioni in strada. Com'è nata l'iniziativa?



Tutto quello che ho fatto nella mia vita da quando sono nato mi ha portato necessariamente a intraprendere questa iniziativa. E questa è la causa remota. Per quanto riguarda la causa prossima, mentre facevo una meditazione, ho sentito il bisogno, l'esigenza artistica, di raccontare ciò che so a più persone possibili. Allora mi sono detto: vado in piazza e faccio lezione. Così, mi sono iscritto nelle liste degli artisti di strada e ho iniziato a far sì che la filosofia diventasse arte di strada.



E, di settimana in settimana, i partecipanti sono cresciuti…



Sì, la settimana scorsa, alla lezione erano in 150. Le persone sono felici che esista un'iniziativa del genere, che ci sia qualcuno che va in piazza e spiega filosofia.



Ed è cresciuto anche il suo seguito sui social...



Sì, più siamo e meglio è. Perché a me interessa parlare con tutti. D'ora in poi, tra l'altro, le lezioni della domenica andranno in diretta sul mio canale YouTube e tra un po' anche su TikTok. Per essere informati sugli appuntamenti si può mandare una mail a info@davidevalenti.it così da essere inseriti nella mailing list.