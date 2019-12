Milano al verde: una guida ai parchi e ai giardini della città

Sono ben 43 gli itinerari proposti. Tra parchi storici, parchi del Novecento e giardini contemporanei, le passeggiate nella Natura sono un itinerario turistico da non perdere. Dai giardini pubblici "Indro Montanelli" al Parco azzurro dell'Idroscalo, dall'antica Vigna di Leonardo in Santa Maria delle Grazie, alla giovanissima Biblioteca degli Alberi ai piedi del Bosco Verticale, le occasioni per abbandonarsi al piacere delle camminate all'aria aperta non mancano

Questo bel manuale ci porta a conoscere luoghi poco battuti della periferia. Il parco Maserati a Rubattino e i giardini delle Memorie industriali e della Vettabbia testimoniano la convivenza tra il passato industriale cittadino e la modernità ecologica. Il Parco delle Cave e il Bosco in città raccontano l'impegno civico per il recupero del verde. Il parco di Citylife esemplifica l'integrazione tra i piani urbanistici e il verde collettivamente fruibile.

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, Milano si rivela così un tesoro naturalistico da esplorare. Impossibile perdersi grazie a queste pagine. Per ogni luogo vengono fornite informazioni storiche e preziose schede tecniche per sapere come arrivare e gli orari di apertura. Non solo: per ogni parco l'autrice ha annotato dettagli e curiosità sconosciute ai più.