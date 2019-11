"Mercedes", il fumetto sulla storia del crollo di una donna potente 

"Aver rovinato il pianeta" è questa l'accusa che le viene mossa così da far crollare all'improvviso il suo delirio di onnipotenza. Forse perché il sistema ha deciso di scegliere proprio lei come "vittima sacrificale", ma il motivo di quest'accusa non è dato conoscerlo.

La donna più potente al mondo, dirigente senza scrupoli e abituata ad avere sempre tutto ciò che desidera si trova a rispondere di tutto, ma "proprio tutto": le faccende al limite della legalità, ogni accordo lasciato in sospeso, ogni disastro ambientale e soprattutto ogni diritto calpestato.

Mercedes partirà per un viaggio in diverse tappe in cui porterà con se tutta la cerchia di persone a lei vicine e, ad ogni tappa, lascerà per strada uno di loro fino a rimanere da sola per liberare la sua anima.

Una storia avvincente, di una donna forte che dimostra di saper affrontare un bagaglio di vita ingombrante. E lo fa fino alla fine senza mai arrendersi.

Cuello ci propone un racconto pieno di sfumature tale da offrire al lettore la possibilità di coglierne significati diversi. Il personaggio è ispirato a una persona reale, così come nel fumetto "Residenza Arcadia", ormai cifra stilistica del fumettista. Oltre ai dialoghi presenti, sono le immagini in stile cinematografico a comunicare le caratteristiche fondamentali del personaggio.

Una piccola anticipazione per i lettori di Tgcom24:

Mercedes

Daniel Cuello

226 pagine

21 euro

Bao Publishing editore