"Malovento. Il caso Santa Morina" di Irene Chias racconta i dettagli dell'omicidio che ha scosso l'Italia nel 2002

"Malovento.

Il caso Santa Morina" di Irene Chias è il settimo racconto digitale della collana di logform true crime Zolfo Nero – True Crime curata da Antonio Pagliaro per Zolfo Editore. I dettagli della sorprendente vicenda che ha scosso l'Italia nel 2002, con un'intervista esclusiva al legale che difese Morina nei tre gradi di giudizio, sono nel racconto, disponibile in tutti gli store digitali e presto anche in print on demand.