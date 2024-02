Lisbona e la sua luce, un viaggio-reportage nella città che “sfavilla”

Si viaggia per piacere, per lavoro e, magari, per trovare conferme a una pagina di uno scrittore a noi caro.

"Era una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava" scriveva Antonio Tabucchi nel suo Sostiene Pereira. Tino Mantarro, scrittore e giornalista del Touring Club Italiano, partendo da quella luce che in questa città non è mai banale, ci porta piacevolmente a zonzo nella capitale portoghese. "E Lisbona sfavillava" racconta di quartieri antichi e nuovi, narra di persone e di spazi, di ombre e di luci, facendoci immergere apparentemente in quei luoghi comuni che poi, alla fine, si rivelano l'anima o le anime di una città.