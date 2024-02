A rischio metà delle lingue parlate nel mondo

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, infatti, "ogni lingua è anche un riflesso di una cultura, in particolare le lingue delle minoranze e dei popoli indigeni, svolgono un ruolo vitale nel preservare la nostra ricca diversità culturale globale. Consentono la trasmissione della cultura, dei valori e dei saperi tradizionali, nonché la promozione di un futuro sostenibile".

"Quando le lingue si estinguono svanisce anche la diversità culturale che è la ricchezza dell’umanità. Con le lingue rischiano di andare perdute anche le tradizioni, la memoria collettiva e i modi unici di pensare ed esprimersi, tutte risorse preziose per un futuro migliore", aggiunge l'Unesco.

Perché è importante l'istruzione nella propria lingua?

Iniziando l'istruzione nella lingua madre dello studente e introducendo gradualmente altri idiomi, le barriere tra casa e scuola vengono superate, facilitando un apprendimento efficace. "Imparare nella propria lingua madre è una condizione essenziale per il successo scolastico. Si rafforza l'autostima, si risveglia la curiosità del bambino fin dalla tenera età e si facilitano le capacità cognitive", sottolinea la direttrice dell'Unesco, Audrey Azoulay. Attualmente, invece, il 40% della popolazione mondiale non ha accesso all'istruzione nella propria lingua madre, una cifra che supera il 90% in alcune regioni.