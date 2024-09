"La dalia blu", in libreria l'edizione deluxe a cura di Filippo Scòzzari

Molte tavole originali dell’epoca sono irrimediabilmente compromesse. Gli eleganti grigi sono ormai stinti e diversi neri, usati per i ritocchi, hanno tracimato in orride chiazze. Così, per questa nuova e definitiva edizione di Coconino Press in occasione dei cinquant’anni di carriera di Scòzzari, il maestro ha rimesso mano all’opera: tutte le tavole sono state scansionate e poi restaurate, emendate, riscritte e ridisegnate. Insomma, Scòzzari è tornato a combattere con Raymond Chandler: anzi, per dirla con parole sue, a “ucciderlo a colpi di matita”.