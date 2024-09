"Italia romanica", un percorso di 130 siti alla scoperta dell’arte e dell’architettura del Medioevo

Un unico percorso di oltre 130 siti, alla scoperta dell’arte e dell’architettura medievale del nostro Paese: è "Italia romanica", rete dedicata all’arte e all’architettura del Medioevo italiano, che si è srotolata su oltre cento siti tra cattedrali, abbazie, monasteri, chiese campestri di Sardegna, Sicilia, Lombardia e, da quest’anno, anche in Piemonte. Dal 21 settembre al 13 ottobre, per quattro weekend, apriranno le porte tantissimi siti nelle quattro regioni: la Sardegna, dove la rete è già radicata, la fa da padrone con una settantina di luoghi, soprattutto chiese; in Lombardia apriranno le porte una ventina di siti, la Sicilia ne aggiunge altri dieci e il Piemonte ventisei.