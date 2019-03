In libreria "Molto più di nove mesi", il diario tenero, umano e toccante di una gravidanza

In libreria "Molto più di nove mesi" di Lucy Knisley Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



La storia - La scelta di diventare genitori è una decisione che cambia profondamente gli equilibri di una coppia. In alcuni casi fa sparire le differenze tra i partner in nome di un bene comune, in altri accentua i problemi fino a farli esplodere. Nel caso di Lucy e John si è trattato di un progetto condiviso, di un percorso in cui l’amore e il reciproco sostegno non sono mai venuti meno. Eppure, nonostante queste ottime premesse, i due non erano pronti a quello che li attendeva: restare incinta non è affatto semplice e la gravidanza non è una passeggiata, soprattutto in un Paese come gli Stati Uniti, dove l’educazione sessuale e il sistema sanitario presentano delle gravi lacune.



L'autrice - Illustratrice e fumettista, Lucy Knisley usa spesso il disegno per raccontare aspetti chiave della sua vita, come il suo amore per la cucina (Acquolina, Rizzoli Lizard, 2014) o la storia della sua gravidanza.